- Csárdi Antal kilép az LMP-ből

LMP;kilépés;Csárdi Antal;

2024-10-17 19:49:00 CEST

Csárdi Antal távozik az LMP-ből, mert úgy érzi, az Ungár Péter vezette ellenzéki párt a Fideszhez közeledik

Mindezt az LMP is megerősítette, maga Csárdi Antal azonban egyelőre nem közölt semmit. Kilépésének indokolhatja, hogy a fideszes Szentkirályi Alexandra visszalépett az LMP-jelölt Vitézy Dávid javára a budapesti főpolgármester-választási kampányban. Egyelőre azt sem tudni, hogy az LMP-frakció tagja marad-e függetlenként a politikus.

Csárdi Antal 2009-ben lépett be a pártba, 2010 és 2014 közt pártja ferencvárosi frakcióvezetőként dolgozott. Az Országgyűlésbe 2018-ban, mint egyéni képviselő került be, jelenleg is ő az I. és az V. kerületet magába foglaló választókerületet egyéni képviselője.

Korábban Keresztes László Lóránt, Vágó Gábor és Schmuck Erzsébet is kilépett az LMP-ből. Utóbbi 15 év után hagyta el a pártot, a döntését azzal indokolta, hogy „ez a párt már nem zöld párt, és ellenzéki pártként is megsemmisült. Ezt a pártot Ungár Péter teljesen leuralta. Ez a párt már az ő pártja, Ungár-párt”.

Keresztes László Lóránt a kilépése után jelezte, hogy marad a parlamenti LMP-frakció tagja.