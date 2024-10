- Létező igényre játszik, de politikai kampányfogás a Mi Hazánk havivására

Csongrádon járunk, itt rendezett első alkalommal a Mi Hazánk egy olyan vásárt, amelyet még a választások előtt lengetett be. A város centrumában pakoltak ki kézművesek, termelők, közel százan, sok az ismerős arc, a pár száz forintos horgolt mütyürtől a kilónként ezresekért kínált házi kolbászokig van itt minden. A keramikusra, a batátásra, a sajtosra, a kürtőskalácsosra emlékszünk máshonnan. A szomszédos Szentesen havonta tartanak Gasztropiac néven termelői árusítást, az utána következő városban, Hódmezővásárhelyen CIMET néven szintén ilyen gyakorisággal pakolhatnak ki a kézművesek, kisgazdaságok. Miben más hát a csongrádi, mint a többi? – töprengünk el a standokat figyelve. Főleg úgy, hogy a Tisza-parti városban ugyanezt nem szervezik meg még egyszer, a novemberi a Fejér megyei Móron lesz, a decemberi meg, ha sikerül, talán Békésben, Gyulán.

– A fiatalabbaknak már a La Fiesta is bor – értékeli a keresletet. A muskotály palackja 3 ezer forint, az íze és az illata magáért beszél, megveszünk egyet. Valamivel odébb csilis­üvegcséken akad meg a szemünk, de a Bács-Kiskunból jött gazda oly kedvesen kínálja a gyümölcsönteteit, hogy először azokat kóstoljuk meg. Az édesség nem térít el az eredeti szándéktól, a füstös aroma csábításának engedve 2500 forintért viszünk magunkkal egy csípős szószt.Helypénzt nem kérnek, a főszervező Bús József egy faragott ládikával jár körbe, minden árus a saját belátása szerint tesz bele. A bőrdíszműves termékkel próbál barterezni, végül mégis pénzt kotor elő a zsebből.

