- Kardhal szúrt halálra egy olasz szörföst Indonéziában

2024-10-21 07:11:00 CEST

Halálra sebzett egy vízből kiugró kardhal egy ismert olasz szörföst Indonézia Masokut szigeténél - írta meg a La Repubblica alapján a 444.

Giulia Manfrinit a társai még ki tudták menekíteni a tengerből a pénteken őt ért mellkasi szúrás után, a kórházban azonban belehalt sérüléseibe. A kardhal mintegy öt centiméter mély sebet ejtett a nő mellkasának bal oldalán, melynek következtében amikor a két közelben lévő szörfös elérte, már a víz felszínén lebegett.

A 36 éves nő évek óta szörf- és búvároktatóként tevékenykedett a Szumátrához közeli szigeten. Egyetemei évei alatt kezdett szörfözni, az Instagramon 20 ezren követője volt.

Egy nagyobb kardhal testhossza elérheti akár a 4,55 métert is, ehhez jön az akár 1,4 méterre is kinyúló, kardformaszerűen megnyúlt felső állkapocs. Már egy ennél jóval kisebb példány is képes végzetes sérülést okozni vele. Zsákmányát is ennek segítségével ejti el, és bár ritkán, de az embereket is megtámadhatja.