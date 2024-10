- Az új palackvisszaváltási rendszer kapcsán kialakult áldatlan állapotok felszámolásában senki sem érzi magát illetékesnek

Ha az élelmiszerboltot üzemeltető vállalkozó az üzlet működtetése – így a palackok kezelése - során betartja a szabályokat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint a visszaváltás nem veszélyezteti a forgalomba hozott élelmiszerek biztonságát – szögezte le lapunknak küldött levelében a hatóság. Az eladótérben üzemeltetett Mohu-automaták kapcsán közérdekű bejelentést szintén nem kaptak – tették hozzá.

Lapunk az ételeinket fenyegető higiéniai veszélyekre olykor látványos razziákkal figyelmeztető, a forgalmazott termékek tulajdonságait rendszeresen ellenőrző hatóság véleményét az élelmiszerláncok előtereiben működő palackvisszaváltó automaták körül az elmúlt hónapok során kialakult áldatlan állapotok kapcsán kérte ki. Első érdeklődésünkre a hatóság lapunkat a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (NNGYK) irányította. Az NNGYK ugyanakkor visszadobta a labdát, mondván, az ügyben a Nébih jár el. Tisztázást célzó megkeresésünkre utóbbi hatóságtól tíz nap múlva kaptunk érdemi választ.

A Nébihnél elsősorban megismételték: az élelmiszerboltok visszaváltóautomatái körüli állapotok kapcsán azért nem illetékesek, „mivel” hatáskörük az élelmiszerbiztonságot és -minőséget érintő kérdésekre terjed ki. A jogszabályok alapján a vállalkozóknak az általuk gyártott és forgalmazott élelmiszert folyamatosan védeniük kell a szennyeződésektől – szögezték le. Az ügy kapcsán tehát az a kérdés merül fel, hogy a palackvisszaváltás szennyezi-e az üzletben forgalmazott élelmiszereket. Fontos tudni, hogy a boltokban évtizedek óta zajlik üvegvisszaváltás, így a kapcsolódó kockázatokat a vállalkozóknak eddig is kezelniük kellett – szögezték le a hivatalnál.

Miközben a visszaváltás lebonyolítására maga a jogszabály kötelezte a boltokat – vagyis a hulladékkezelést és a guberálókat eredendően a Fidesz-KDNP terelte az élelmiszerboltokba -, az üzletek egy része azt állítja, hogy kültéri visszaváltó egységet nem kaptak a Mohutól, a beltériek szakszerű kihelyezése pedig drága és az általuk birtokolt területek egy részén nem is lehetséges. Igaz, a boltok többsége szerint nincs itt semmi gond. Az automaták beígért kihelyezésének mindenesetre egyelőre se híre, se hamva. A Mohunál alapvetően úgy látták, hogy nekik mindegy, miként jut el hozzájuk a palack, a boltok felelősségi körébe tartozó visszaváltás lebonyolításához a maguk részéről a lehető legmodernebb berendezéseket biztosították, ráadásul a láncok az üzemeltetésért jelentős összegekben részesülnek.

Bűz, ragacsos padló, sor, hibák

Mocsok – július óta nagyjából így lehet leírni az egyik népszerű élelmiszerlánc palackvisszaváltásnak helyt adó bejáratát. Az üres palackokkal teli zsákokat cipelő sor tegnap is türelmesen várta, amint a néni, akit eddig szinte mindig itt láttam visszaváltani, többedszerre is megpróbálja lenyomni az összegyűrt sörösdobozt az automata torkán, amely végül, harmadszori próbálkozásra, megadóan be is fogadta a szebb napokat látott csomagolást. A másik automatánál egy idősebb hölgy értetlenkedik, miért nem kapja meg a bizonylatot. A helyszínen posztoló két őrző-védő és a személyzet közös inspekciót tart a probléma felett, ami csak a gép helyi szétszerelésével bizonyul megoldhatónak. Közben valaki a szokásos trükköt alkalmazva – jaj, nem is gondoltam, hogy itt sorban kell állni – próbál előnyös starthelyet felvenni, de őt az őrző-védő a várakozók végére tereli. Az üzletbe érkező és onnan távozó vásárlók nem csak ezt a színes társaságot, hanem az előtérben tárolt, hatalmas palackoszsákokat is kerülgetik. A kifolyt nedvektől a talaj ragad, a hulladék jellegzetes bűze ellen a berendezéseken elhelyezett illatosítók sem sokat segítenek. Miközben ezen mélázok, az elromlott visszaváltó megjavul és a türelmesen várakozó hölgy hozzájut bizonylatához. A „törzsvendég” néni viszont, dolga végeztével, a bolt előtti szemetest, szinte észrevétlenül, egy zacskóval fedi be. Hamar rájövök, hogy ez nem holmi gonoszkodás. Sorra jönnek ugyanis azok a vevők, akik, a sortól visszariadván, kidobnák üvegjeiket, viszont azokat a tetejére húzott zacskó miatt inkább a tároló mellé helyezik. És valóban: a palackokat 2 percen belül felkapja egy sorban álló. A guberálók jó része a nem általuk teremtette helyzetet kihasználva a bizonylatot az élelmiszerboltban költi el, illetve a személyzet a megtelt, piszkos palackoszsákokat szintén az élelmiszerek között cipeli el a raktárig.