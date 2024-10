- Donald Trump: Isten okkal mentett meg

keresztények;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;Isten;

2024-10-22 07:47:00 CEST

Dübörög az elnökválasztási kampány az Egyesült Államokban, Donald Trump pedig arra törekszik, hogy megszólítsa a a vallásos amerikaiakat, köztük a katolikusokat, evangélikusokat és zsidókat - írja a BBC.

A republikánus elnökjelölt egy észak-karolinai eseményen arra buzdította a keresztény szavazókat, hogy vegyenek részt a szavazáson, majd azzal támadta ellenfelét, Kamala Harrist, hogy a demokraták korlátoznák a vallásszabadságot, és a hívők védelmezőjeként tüntette fel magát.

Most már felismerem, hogy Isten keze vezetett oda, ahol ma vagyok - mondta Trump, majd az ellene elkövetett merényletkísérletre utalva kijelentette, hogy szerinte Isten okkal mentette meg az életét. A politikus beszéde közben egy ponton a tömeg egy része Jézus nevét skandálta.

A volt amerikai elnök azt is állította, mindenféle bizonyíték nélkül, hogy az FBI „kémeket” épített be a katolikus templomokba, és a demokraták „potenciális terroristáknak” tartják a hívőket. „Ez túlmutat a jobb- és baloldal közötti háborúskodáson. Ez a jó és a rossz között zajlik. Most egy nagy harc folyik, ami az országunkat érinti, és vissza kell vennünk az országunkat” - mondta Trump a Guardian tudósítása szerint.

A demokrata jelölt eközben legutóbb egy baptista templom istentiszteletén buzdította szavazásra a híveket. Kamala Harris a kiábrándult Trump-szavazóknak is üzent, azt mondta nekik, hogy „nincsenek egyedül”.