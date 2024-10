- Spányik Miklós: Hétszer tíz

Magyarország;vers;október 23;70 év;sors;

2024-10-26 08:16:00 CEST

Hetven lettél?

Akkor halk nyögésekből is megértjük egymást

Az agyunk képes még parancsokat adni,

Hogy emlékezzünk arra az időre bátran

Amikor testünk és lelkünk mozogni kezdett e világban

Menjünk a gyermekkorba vissza, ahol virágos napozóban

Sokszor veszekedtünk a homokozóban

Az átkozott kis lapátért, mert a tiéd

Csicsásabb volt, mint az enyém

És ti gazdagok voltatok, mi meg nagyon szegények

Este hús illatozott az asztalon nálatok

Nekünk pedig csak zsírral kent kenyér jutott

De bánatnak nyoma sem volt, paroláztunk a sorssal

És nem jártunk az utcán földig lógó orral

Aztán siheder korunkban is összejártunk

A park padján titokban cigarettáztunk

Én csórtam otthonról a füstölnivalót

Kaptam is érte a szíjjal elég útravalót

Te később KISZ-tag lettél, mert tetszett a csapat

Engem berángattak, hisz’ kívül maradni nem volt szabad

A sport felé kanyarodtam, hátha elbújhatok

Tán úgy nem lesz tagkönyvem, amit a szívem fölött tarthatok

Te ekkor már a vörös színben hittél: mert mondták

Feszítettél is az iskolában, ha a zászlót felvonták

Engem a kopott öltönyöm okán csúfolt az osztály

Neked egy dolgod volt, hogy szüntelen szónokoljál

Szavaidtól a levegő is rettegett, ám örömmel készültek tapsra a kezek

És most öreg vagy?

Nyavalyák gyötörnek, és az esztendők bosszúja

Hogy otthonod lesz nemsokára egy kórházi szoba

Innen kanyarodjunk újfent a múltba

Mikor az esküvődön Leninnek mondtál igent

Mert a leendő nejed éppen pártgyűlésre ment

Én akkoriban már a hangoknak éltem

Esténként kellemes bárban zenéltem

Ott nem volt eszme, a félhomályban

Szimpla vendégek ültek

És hajnaltájt bizony Ámor nyilaival szembesültek

Te pedig, lőn csoda, mérnöki diplomát szereztél

Ám életed során egy tyúkólat sem terveztél

A pártiroda halotti csendjében múlattad az időt

Onnan kutattál fel egy magadhoz illő nőt

Tatjána, a hazánkban rekedt orosz hajadon

Igent bólintott egy szép tavaszi napon

Én is ott voltam a lagziban, észrevétlenül a násznép között

Mindenki gratulált, de némelyik hangosan röhögött

Koros vagy már?

Akkor egy pillantásból is értjük egymást

Hiszen együtt hagytuk abba a hosszú helyben járást

Villámcsapásként érkezett a várva várt szabadság

És te rögtön MDF-es lettél

Majd egyszer csak a kisgazdák mellé keveredtél

Rángattál engem is, nyomuljak a többség felé

Mert ahol döntő az akarat, az ország azé

Én még gondolkodtam, ne siettessük az órát

De te már legelöl vitted a Jobbik lobogóját

Romos hitedet építgetted megint, az sem érdekelt, ha a zöm rád legyint

A kedvenc vendéglőnkben pár pohár itóka mellett

Döngetted a már behorpadt melled

Marx és Engels neve még mindig a homlokodra volt írva

Cipeled is őket magaddal majd a sírba

Eközben haladt ám az idő, és én tollforgató lettem

Sok újság oldalán meg is jelentem

Te tanácstalanul bámészkodtál az új világ szélén

Nem villanyozott fel a számtalan friss élmény

Próbáltál kapaszkodni egy lerombolt érába

Előtted Kádárék úsztak még fényárba

Tétova topogásod bal oldalra húzott

Így a teljes éned a régmúltba csúszott

Papoltál is naphosszat, szórtad az igét

Tán akad még valaki, aki befogadja a mesét

Holott őszülő mivoltodban illett volna tudni

Ha rád terül az éj, nem árt aludni

De te a komor sötétben is ébren voltál

Várat gondoltál, és benne kóboroltál

Amikor találkoztunk, már a botod volt a lábad

Le is ültünk kvaterkázni, mert a jó bor nem árthat

Jómagam a levegővel küszködtem: szaporán vettem

Megtalált az embólia, bár soha nem kerestem

Kisvártatva megtárgyaltuk, hogy mit szállít a jövő

Csendes lesz-e az ifjúság, vagy vad és zendülő

Emlékezzél, jó tanácsot is adtam, utazzál a mával

Ne szórakozzál annyit a nosztalgiával

Saját szemüvegen át nézzed a világot

És hagyd magára a milliónyi téves álmot

Mert nincs már távol a fehér fal, és a kínzó csend

Ahonnan a rovar is kirepül, fél zümmögni bent

Ott majd a vaságyon fekve, amikor karunkba csöpög

A soványka remény

Vajon látjuk-e még valaha, ahogy az ablakban táncol a fény

Tényleg hetven vagy?

Akkor senkinek se higgyél, én is azt teszem

Már nem szegődhet mellénk semmilyen félelem

Mi, könnyedén eljöhetünk egy nyájból

Nem tarthat vissza sem régi, sem új pásztor

Ezt fogadjuk meg mind a ketten

Hiszen annyi mindent megéltünk

És kérjük Jóistent, hogy nyolcvan táján

Majd a jövőről beszéljünk