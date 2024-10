1956-os forradalom;

2024-10-23 11:24:00 CEST

Az elmúlt 70 évben nem álltunk ilyen közel a világháborúhoz. A király meztelen, ideje kimondani: az európai vezetők, a brüsszeli bürokraták egy reménytelen háborúba vezették a Nyugatot, amelyet meg kell nyerniük - mondta Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette, már el is készült a győzelmi terv, melyben értékelése szerint Ukrajna azonnali NATO-meghívása áll, és az is, hogy a háború színterét orosz földre helyezzék át. Miután a keleti fronton megvan a győzelem, Ukrajna vállalja, hogy az amerikaiakat helyettesítve saját, megerősített hadseregével garantálja. Vagyis mi magyarok egy reggel arra ébrednénk, hogy ismét keletről jött szláv katonák állomásoznak Magyarország területén - mondta. Hozzátette, a brüsszeli nyomás egyre erősebb Magyarországon és a kormányon is. Megjegyezte, el kell döntenünk nekünk is, akarunk-e háborúba menni Oroszország ellen. Nekünk 1956 tanulsága az, hogy csak egyetlen dologért, Magyarországért, és a magyar szabadságért szabad harcolnunk! – mondta.

A miniszterelnök úgy beszél az orosz-ukrán háborúról, mintha nem Oroszortág támadta volna meg Ukrajnát.