- „Bűnösként bántak velem Magyarországon – Elfogulatlan bírósági eljárást akar llaria Salis

Ezt mondta szerda délelőtt az Európai Parlament strasbourgi épületében tartott sajtótájékoztatóján Ilaria Salis olasz EP-képviselő, azt követően, hogy Roberta Metsola EP-elnök keddi bejelentése szerint az Orbán-ormány kezdeményezte a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

Ilaria Salis és társai a magyar hatóságok eddigi adatai szerint 2023 februárjában Budapesten a szélsőjobboldali és nacionalista szervezetek becsületnapi megemlékezésén antifasiszta csoport tagjaiként több olyan embert támadtak meg és bántalmaztak az utcán, akiket elsősorban katonai jellegű ruházatuk miatt szélsőjobboldalinak véltek. A BRFK nyomozói február 11-én egy gyűlés helyszínének közelében egy német és két olasz állampolgárt elfogtak s gyanúsítottként őrizetbe vettek: teleszkópos fémrudat, gumiborítású kalapácsot, illetve gázspray-t is találtak náluk. Ellenük közösség tagja elleni, csoportosan elkövetett erőszak, súlyos testi sértés és más bűncselekmények gyanúja miatt indult eljárás. Az elsőrendű vádlott, Ilaria Salisra első körben 11 év fegyházbüntetés kiszabását kérte a vádhatóság, az eljárás azonban félbeszakadt, miután az olasz aktivistát hazájában idén EP-képviselővé választották, így mentelmi jog illeti meg.

A politikus Strasbourgban felidézte: az Orbán-kormány nem ítélte el a náciszimpatizánsok rendezvényét, nem is lépett fel ellene. Ő maga szavai szerint az európai elvárásoknak nem megfelelő körülmények között töltött a magyar börtönben több, mint egy évet: kifogásolta a higiéniai körülményeket, azt, hogy többször is összezárták több évtizedre elítélt bűnözőkkel, ami miatt a saját testi .épségét is féltette.