- Magyar Péter: Hova tűnt a „Ruszkik, haza!”, miniszterelnök úr!

Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-10-23 17:30:00 CEST

Ma is köztünk élnek, és nemcsak köztünk élnek, hanem irányító pozícióban vannak még olyanok, akik büszkén vallják, hogy ők nem tették volna meg azt, amit a pesti srácok megtettek 14-16 évesen a hazájukért. Vannak olyanok, akik behunyják a szemüket, és még kitüntetést is átvesznek az oroszoktól, miközben azok feltörik a külügyminisztérium szervereit, és a legbizalmasabb dokumentumokat és információkat is ellopják - sorolta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter azt hangoztatta, vannak olyan vezetőink még, akik egy másik népet hibáztatnak, amikor ugyanazok az oroszok támadják meg őket, akik magyar szabadságharcosok százait kínozták meg és gyilkolták le 1956-ban és az azt követő megtorlás során. Mint fogalmazott, egy „olyan ember vezeti ma a hazánkat, aki az 1956-os hőseinkhez hasonlóan 1989-ben még az orosz csapatok kivonását követelte, de ma már szinte minden cselekedetével, minden mondatával meggyalázza 1956 örökségét, amely a magyar szabadság és alkotmányosság alapját jelenti. Hova tűnt a ruszkik haza, miniszterelnök úr!?”

Erre a tömegben felzúg a „Ruszkik, haza!” rigmus.