- A meztelen király hete

hazugságvizsgáló;

2024-10-26 06:00:00 CEST

Azt állította Orbán Viktor (október 23-i ünnepi beszédében), hogy „a király meztelen. Ideje kimondani, hogy az európai vezetők, a brüsszeli bürokraták egy reménytelen háborúba vezették a Nyugatot”.

Ezzel szemben a tény az, hogy az európai vezetők nem egyenlők a brüsszeli bürokratákkal, az utóbbiak ugyanis csak végrehajtják a 27 tagállam, köztük Magyarország vezetőjének döntéseit, ők azonban nem vezették semmilyen háborúba a Nyugatot. A megtámadottnak a védekezéshez nyújtott anyagi és fegyverszállítási segítség ugyanis semmilyen értelemben nem számít háborús részvételnek. Ideje kimondani: a magyar király meztelen.

Azt állította Orbán (ugyanott), hogy „a brüsszeli nyomás napról napra erősebb az országon is, a kormányon is: nekünk, magyaroknak is el kell döntenünk, hogy akarunk-e háborúba menni Oroszország ellen”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem kell eldöntenünk, mert nem kell háborúba mennünk sem nekünk, sem az EU-nak, sem a ­NATO-nak. Csupán Ukrajna önvédelméhez kell (kellene) segítséget nyújtanunk, de még ez sem kötelező. Sajnos az erkölcs és a tisztesség sem az.

Azt is állította a miniszterelnök (szintén a Millenárison), hogy „Brüsszelben bejelentették: meg fognak szabadulni Magyarország nemzeti kormányától. Azt is bejelentették, hogy egy brüsszeli bábkormányt akarnak az ország nyakába ültetni.”

Ezzel szemben a tény az, hogy egyiket sem jelentették be sehol. Az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber csak annyit mondott, hogy Orbán ideje lejárt, a jövő Magyar Péteré. Ez a legnagyobb európai parlamenti csoport politikai szándéka, reménye és üzenete, pontosan olyan üzenet, mint amilyeneket Orbán szokott minden áldott nap küldeni az Európai Unióba Brüsszel elfoglalásáról. De ahogy Orbán sem tudta még elfoglalni Brüsszelt, úgy lehet, hogy az Európai Néppárt reménye sem jön be. Ami meg a bábkormányt illeti, ezt a vádat az égvilágon semmivel nem tudná Orbán alátámasztani, hiszen az EU-nak székhelye ugyan van, de hatalmi központja ma, a német–francia tengely meggyengülésével még annyira sincs, mint amennyire korábban volt. Az Unió csak a közösen elfogadott szabályok betartására kötelezheti a tagállamokat (mint látjuk, arra sem túl nagy sikerrel), és ha ez valakinek nem tetszik, bátran ki is léphet a szövetségből. Készülődik már a huszárroham kifelé?

Azt állította ezenkívül Orbán Viktor (a szlovákiai Révkomáromban, a magyar–szlovák–szerb csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatóján), hogy „lesz buszos huszárroham, és el fogjuk vinni azokat a migránsokat jogszerűen, akiket a nyakunkba akarnak sózni a brüsszeliek”.

Ezzel szemben a tény az, hogy jogszerűen biztos nem tudják elvinni, mert előtte le kell folytatni a menedékkérő eljárásokat, és azokat Orbán nem akarja még elkezdeni sem, nemhogy befejezni. Úgyhogy a határátlépőket minden vizsgálat nélkül beengedni, majd buszra ültetni és Brüsszelbe vinni, gyakorlatilag szervezett embercsempészés. De Orbán talán abban bízik, hogy az embercsempészeket előbb-utóbb úgyis szabadon engedik. Volt már rá példa.

–

