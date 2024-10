- Volodimir Zelenszkij egy ideig nem fogadja azt az az ENSZ-főtitkárt, aki elment találkozni Vlagyimir Putyinnal

Volodimir Zelenszkij egy ideig nem szeretné Ukrajnában fogadni az ENSZ-főtitkárát, miután António Guterres néhány hete nem ért rá a béketervezete bemutatásán részt venni, ellenben ezen a héten csütörtökön megjelent az oroszországi Kazanyban a BRICS-csúcson - írja az Euronews.

Az ukrán elnök azzal vádolta meg az ENSZ-főtitkárt, hogy szerinte azzal, hogy António Guterres elfogadta Vlagyimir Putyin meghívását, szembement az ENSZ alapértékeivel. „Nem lenne szabad megfeledkezni arról, hogy miért hozták létre ezt a világszervezetet. Bár úgy tűnik, hogy vannak olyan tisztviselők, akik inkább a kazanyi kísértést választják az ENSZ alapokmánya helyett” - fogalmazott Volodimir Zelenszkij, ki sem ejtve António Guterres nevét. Állítását azzal indokolta, hogy Oroszország a háború első pillanatától megsérti az ENSZ chartáját azzal, hogy gyerekeket gyilkol és atomháborúval fenyegetőzik.

António Guterres az ENSZ-nap alkalmából közzétett X-bejegyzésében azt írta: „Békére van szükségünk Ukrajnában. Igazságos békére az ENSZ Alapokmányával, a nemzetközi joggal és a Közgyűlés határozataival összhangban”. Hozzátette, mindenhol meg kell erősíteni az elkötelezettséget az ENSZ Alapokmányának értékei mellett.

We need peace in Ukraine. A just peace in line with the UN Charter, international law and General Assembly resolutions. Today is #UNDay. On this day, of all days, we must reaffirm and reinforce our commitment, everywhere, to uphold the values of the UN Charter.