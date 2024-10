- Elítélték a szexuális ragadozót

internetes zaklatás;

2024-10-28 05:30:00 CET

Múlt héten pénteken egy Egyesült Királyságbeli bíróság életfogytiglanra, de legalább húsz év börtönre ítélte Alexander McCartney észak-írországi férfit internetes zaklatásokért. McCartney-t hazájában ebben az évben már elítélték emberölésért, mert több ezer áldozata közül egy amerikai kislány öngyilkosságot követett el.

Még a legtapasztaltabb nyomozókat is megdöbbentette az a volumenű szexuális erőszak, melyet az észak-ír Armagh megyében élő Alexander McCartney követett el a világhálón keresztül. Angolul “catfishingnek” - hamis személyiség mögé bújás révén történő internetes zaklatásnak - nevezik azt a módszert amellyel áldozatait becserkészte: ennek során a most 26 éves férfi bizonyíthatóan 30 országot érintve 185 esetben követett el szélsőséges világhálós nemi abúzust 10 és 16 év közötti kiskorúakkal szemben, egy 12 éves kislány kapcsán pedig gondatlanságból elkövetett emberölés volt ellene a vád. A rendőrség akár 3500 áldozatot is feltételezett, az egyik detektív pedofil vállalkozásnak minősítette a szexuális bűncselekmény-sorozatot.

Alexander McCartney informatikai tanulmányai idején, 2015 és 2019 között newry-i gyerekszobájából a Snapchaten és más online fórumokon, köztük Instagramon és Kiken keresztül magát fiatal lánynak kiadva barátkozott össze hasonló korúakkal, akiket intim fotók átküldésére, illetve szexuális cselekedetek elvégzésére ösztökélt. Mire a büntetés kihirdetésére a múlt héten sor került volna, McCartney már öt éve volt rácsok mögött. Amikor O’Hara bíró a nyilvánosság elé tárta az ítéletet, hangsúlyozta, hogy 2039 előtt szó sem lehet feltételes szabadlábra helyezésről, miután nehéz elképzelni nála súlyosabb kockázatot jelentő, szexuálisan elferdült karaktert, ráadásul a tárgyalás során McCartney a legcsekélyebb megbánást, vagy szégyent sem tanúsította. McCartney fiktív személyisége, amit 64 különböző számítógépes eszközön öltött magára, ártatlan fiatal lányoké volt. Bizalmat keltve maga iránt sikerült kiszemelt célpontjait rávenni arra, hogy intim felvételeket tegyenek fel a világhálóra. Informatikai ismereteivel visszaélve az áldozatoktól kapott képeket használta fel saját identitása elrejtésére, és új arcával csábította el naiv ismeretségeit. Attól kezdve, hogy az első leleplező, meztelen fotók beérkeztek tőlük, zsarolásba kezdett és még aberráltabb képek küldésére vette rá őket. Azzal fenyegetőzött, hogy ha nem engedelmeskednek, barátaik és családjaik tárába továbbítja a nehezen felvállalható képeket. További lépésként elvárta, sőt megkövetelte kapcsolataitól, hogy fiatalabb testvéreiket is vonják be a buja tevékenységbe. Alexander McCartney kíméletlensége nem ismert határokat, a tárgyalóterem közönsége tanúja volt annak, amint fiatal lányok könyörögtek, hogy ne tegye fel a képüket az internetre, mert ha megteszi, megölik magukat, vagy kárt tesznek magukban, de ezekre nemtörődöm módon válaszolt.

Az életfogytiglani ítéletben a legnagyobb szerepet játszó eset a nyugat-virginiai Cimarron Thomasé. A 12 éves lányt 2018-ban kerítette karmai közé, először bókolt neki, majd az első kép megszerzését abuzáló kampány követte. Újabb és újabb fotókat kért, azzal tartva sakkban a megfélemlített - a többiekhez hasonlóan a megjelenését illetően alacsony önbecsülésű, sérülékeny - lányt, hogy kiteszi a világhálóra a képét, ha nem engedelmeskedik. A tragédia akkor következett be, amikor Cimarron megtagadta, hogy kishúgáról is küldjön felvételeket, közölte, inkább öngyilkos lesz. McCartney nem tartotta vissza, sőt egy homokórával sürgette cselekvésre. Cimarron szülei legálisan otthon tartott fegyverével McCartney szeme láttára fejbe lőtte magát. Másfél évvel később az okokról mit sem sejtő édesapja is önkezével vetett véget az életének.

A magát a gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában bűnösnek valló férfi ítélethirdetése után Eamon Corrigan főnyomozó elmondta, hogy a szigetországon és az Egyesült Államokon kívül legalább 28 országban találtak általa molesztált lányokat, de mivel mind a 3500 áldozattal képtelenek lettek volna foglalkozni, csak hetven esetet vizsgáltak részleteiben. McCartney az első, akit ilyen váddal úgy ítéltek el, hogy cselekedete egy más ország igazságszolgáltatása alá esett.