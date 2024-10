- Tombolt a rasszizmus és a gyűlölet Donald Trump New York-i nagygyűlésén

rasszizmus;nagygyűlés;New York;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;gyűlöletkeltés;Kamala Harris;

2024-10-28 08:21:00 CET

Az Egyesült Államok egy megszállt ország – tett egy megdöbbentő kijelentést New York városának kiemelt rendezvényközpontjában, a világ egyik legismertebb csarnokában, a Madison Square Gardenben tartott vasárnap választási gyűlésen Donald Trump volt amerikai elnök. Az MTI szerint a kampányeseményére teljesen megtelt a 20 ezres csarnok, több ezer ember rekedt az utcán, miközben a republikánus elnökjelölt 9 nappal az elnökválasztás előtt ismertette választási programját.

Donald Trump beszélt a gazdaságra vonatkozó ígéreteiről, valamint a borravaló és túlóra adómentességére vonatkozó elképzeléséiről, valamint arról, hogy az idősek társadalombiztosítás alapján járó juttatásait mentesítik a közterhek alól, de a leginkább mellbevágó a bevándorlók országában a bevándorlás-ellenes kiszólások voltak. Azon túl, hogy az Egyesült Államokat megszállt országnak nevezte, Donald Trump bejelentette, hogy ha újra elnökké választják, a hivatalba lépése utáni első napon elindítja az amerikai történelem legnagyobb deportálási programját, amelyben tömegével száműznék az illegális és nem mellesleg a legális bevándorlókat az Egyesült Államokból. Korábban a republikánus elnökjelölt már elejtette, hogy ehhez egy 226 éves jogszabályt, az 1798-as Alien Enemies Act nevű törvényt használná fel.

Ennek a hangulatához felvezetőként az a tömény gyűlölet és rasszizmus szolgált, amely a Donald Trump 80 perces beszéde előtti republikánus felszólalásokból áradt Tony Hinchcliffe, humorista és műsorvezető Puerto Ricót „lebegő szemétszigetként” emlegette, miközben New Yorkban él a legtöbb Puerto Ricó-i bevándorló. – Ezek a latinok nagyon szeretnek gyereket csinálni – hergelte a híveket. Az egykori first lady, Melania Trump szerint „rosszindulatú baloldali gépezet” irányítja a Demokrata Pártot. Az Orbán Viktor és a Fidesz által kedvelt Tucker Carlson, a Fox News egykori műsorvezetője Kamala Harris ellen tartott gyűlöletfélórát, akit „az első szamoai, malajziai, alacsony IQ-jú volt kaliforniai ügyésznek” nevezett. Még tovább ment David Rem republikánus politikus, aki Kamala Harrist ördögnek és az antikrisztusnak titulálta. Sid Rosenberg rádiós műsorvezető valamiért Hillary Clintont vette elő, akit beteg baromként bélyegzett meg. Donald Trump kampányszóvivője, Danielle Alvarez utólag viccnek nevezte a rasszista kijelentéseket, amely szerinte nem tükrözi a republikánus elnökjelölt vagy a kampány nézeteit. A Madison Square Gardenben egyébként Donald Trump előtt felszólalt Mike Johnson, a képviselőház elnöke, Robert F. Kennedy korábbi demokrata párti politikus, független elnökjelölt, Elon Musk milliárdos vállalkozó, JD Vance alelnökjelölt, valamint Donald Trump két fia is.

Ami a gazdasági kérdéseket illeti, Donald Trump hangsúlyozta, hogy az amerikai ipar védelmében vámokat akar bevezetni, és azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államokban gyártott járművek megvásárlására felvett hitelek törlesztése az adóból leírhatóvá válik, amennyiben elnökké választják. Ezen túl újra ígéretet tett a globális kihatású nemzetközi fegyveres konfliktusok lezárására, így a közel-keleti és az ukrajnai háború kezelésére.