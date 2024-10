- Európa felszíni vizeinek csupán egyharmada minősül jónak vagy annál jobb állapotúnak, Magyarország tavainak és folyóinak többsége közepes állapotú

Európa;víz;szennyezés;

2024-10-29 12:30:00 CET

Európa tavainak és folyóinak mindössze 37 százaléka felel meg a jó ökológiai állapot kritériumainak, és több mint kétharmadát érinti a túlzott mennyiségű kémiai szennyezőanyag - figyelmeztet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) legfrissebb jelentésében. Az Európa felszín alatti vizei jobb állapotban vannak, mint a felszíniek, 77 százalékuk jó kémiai állapotúnak minősül. A jelentős szennyezésért a mezőgazdaságból származó nitrátok és növényvédő szerek felelősek.

„Bár ezek a statisztikák riasztóak, a helyzet ennél is rosszabb, ugyanis a szennyező anyagok listája – amelyhez viszonyítva értékelnek – korlátozott és elavult” – állítja Sara Johansson, az ügynökség vízszennyezés-megelőzési szakértője. Az EU irányelve értelmében a kormányoknak biztosítaniuk kell – néhány enyhítő körülmény kivételével –, hogy 2027-re valamennyi felszíni és felszín alatti víz jó állapotot érjen el a vegyi szennyezés és az ökoszisztéma egészsége tekintetében. „Legalább 25 ezer kilométernyi folyó állapotának helyreállításáról van szó, ez nem csupán környezeti szükséglet, hanem ez a biológiai sokféleség és a jövőnk iránti elkötelezettség is” – idézi az Euronews cikke Krolopp Andrást, a The Nature Conservancy Europe (európai természetvédelmi csoport) nevű szervezet biodiverzitás-politikáért felelős vezetőjét. Az éghajlatváltozás által súlyosbított vízhiány egyre komolyabb problémákat okoz. A Water Europe – a víztisztítási és -kezelési technológia kutatóit és gyártóit képviselő szakmai szövetség – nem régiben publikált egy tanulmányt, amely szerint a következő hat évben 255 milliárd eurót kell befektetni az uniós jogszabályoknak való megfelelés biztosításáért. A szövetség szerint a beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU teljesítse a zöld megállapodást és az ipari céljait.

Amennyiben nem tesznek intézkedéseket az édesvíz-ellátás ellenálló képességének és fenntarthatóságának javítására, Európa komoly vízbiztonsági kihívásokkal nézhet szembe.

A kontinens területének már most 20 százalékát – és a lakosság 30 százalékát – érinti a vízhiány. „Európa vizeinek egészsége nem jó. Vizeink példátlan kihívásokkal néznek szembe, amelyek veszélyeztetik Európa vízbiztonságát” – hangsúlyozta Leena Ylä-Mononen, az EEA ügyvezető igazgatója.

„Magyarország vizeinek többsége közepes állapotú, egy ötös skálán hármas. Ez azt jelenti, hogy aktív beavatkozásokra lenne szükség a javításuk érdekében" - nyilatkozta launknak Pribéli Levente, a Greenpeace Magyarország biodiverzitás-kampányfelelőse. ,,A Balaton ökológiai állapota például egy néhány évvel ezelőtti jelentés szerint jó. A féktelen beépítések azonban ott is és országszerte vészesen csökkentik a nádasok, természetközeli partszakaszok kiterjedését, számtalan élőlény pusztítását jelentik, és rontják a vizek állapotát. Minden EU-s tagállamnak kell jelentéseket adnia a vizeik minőségéről egy monitorozó hálózat segítségével, azonban a hazai felmérésekre a kormányzat nem fordít elég forrást és így az eredmények sem elég pontosak. Azt azonban tudjuk, hogy mire kellene nagyobb hangsúlyt fektetni” – magyarázza a szakértő.

Pribéli Levente szerint az egyik alapvető gond, hogy a hazai vízgazdálkodás még mindig vízelvezetés-központú. Azaz a csapadékként és a vízfolyásokon, folyókon érkező vizet a lehető leggyorsabban igyekszik eltávolítani, kivezetni az országból. Egyre több terület időszakosan kiszárad, a klímaválság miatt a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék sok helyen a csatornába vagy a Dunába kerül. Holott minél több csapadékot meg kellene tartani, természetközeli élőhelyekre, illetve akár esőkertekbe vezetni, nem óriási betontározókba. A mezőgazdasági földek rossz állapotúak, nem tudják jól befogadni, beszívni és megtartani a vizet, hamar kiszáradnak. Változtatnunk kell a mezőgazdaságunkon is. Gyepeket, erdőket, vizes élőhelyeket számolnak fel, ezzel az árvíz kockázatát is növelik. A folyóhoz hozzátartozik az ártere, ezt mindenkinek tiszteletben kellene tartania és ahol szükséges, ott természethelyreállítást végrehajtani – nyilván szem előtt tartva a társadalmi szempontokat is. „Minél több természetközeli helyet kellene létrehozni, helyreállítani, és persze meg kellene akadályozni a további élőhelypusztítást. Segítenünk kell az élővilág gyógyulását, például az árterek helyreállítását, a vizes élőhelyek összekapcsoltságának javítását jelenti. Ez számos faj vándorlását is segítené” – sorolja a teendőket a szakember.

Mivel mi is a természet részei vagyunk, csak akkor lehetünk egészségesek, ha az élővilág többi része is az. Sajnos a gazdasági és politikai érdekek mindezt gyakran felülírják. Az ökológiai rendszerek védenek minket a szélsőséges időjárási eseményektől, segítik az éghajlatszabályozást. Itt az ideje, hogy mi is megvédjük őket. További problémák a vizek mezőgazdasági és ipari szennyezései, a növekvő vízigények, amelyeket az akkumulátorgyárak építése is fokoz.