- Videón, ahogy fütyüléssel, pfujolással fogadják Orbán Viktort Grúziában

A magyar miniszterelnököt fokozott érdeklődés fogadta Tbilisziben miután sietve Grúziába utazott, ahol a kormányzó Grúz Álom nevű párt meglehetősen vitatott körülmények között megnyerte a választást.

A Szabad Európa szerint Orbán Viktor ugyanabban a hotelben szállt meg, ahol az ellenzéki vezetők a tüntetés előtt a diplomáciai testületek képviselőivel találkoztak, ráadásul az ellenzéki demonstrációt is oda hívták össze, így a kormányfő mondhatni házhoz ment az üdvözletért.

A magyar miniszterelnök grúziai fogadtatásáról a hvg.hu gyűjtött ki néhány videót:

Media reports that people are booing Orban as he arrives at the Tbilisi Marriott Hotel, where opposition members and diplomats are meeting. pic.twitter.com/zFIEFHHiy6

Footage shows Hungarian Prime Minister Viktor Orban leaving his hotel in Tbilisi, near the Georgian parliament where tens of thousands gather right now to protest election rigging, as he was met with loud boos from the crowd on his way to his escort. pic.twitter.com/47g1H5xNBs