- Le vele!

közszolgálat;közalkalmazottak;béremelés;Miniszterelnökség;

2024-10-30 06:00:00 CET

Tulajdonképpen nem meglepő, ami történt. Lemondta a Miniszterelnökség a közszolgálatban dolgozók béremeléséről is szóló tárgyalást, mert az egyik szakszervezet az egyeztetést követő időpontra sajtótájékoztatót hirdetett.

A lemondás azon a napon, szinte abban az órában történt, amikor Orbán Viktor miniszterelnök 1 millió forintos átlag-, és 400 ezres minimálbérről beszélt híveinek a Kossuth Rádióban. A Miniszterelnökség azt írta, ha a szakszervezeti oldal valóban tárgyalni szeretett volna, akkor nem a sajtó nyilvánosságához fordul. Drámai mondatok ezek, de nézzük, mi is történt valójában.

A miniszterelnök készül a választásra, kolbászból kerítést, bort, búzát, békességet, gazdagságot ígér. A bátor emberek, akikkel körülveszi magát, ebben minden körülmények között támogatják.

Ekkor jött a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, hogy igazsággal sötétítse be a rózsaszín felhőt. Azzal akart vihart okozni, hogy elmondja: az állami alkalmazottak 200-300 ezer forintot keresnek, a dolgozóknak megélhetési gondjaik vannak, ezért követeli a bérek megduplázását.

Csakhogy a kormánynak esze ágában sincs nemhogy 1 millió, de legalább 400-600 ezer forint nettó fizetést adni a katasztrófavédelmi dolgozóknak vagy a szociális ágazat munkavállalóinak, és a többi, összesen 620 ezer embernek, akik a köz szolgálatában, az állam alkalmazásában állnak.

Ám, ha erről kitálalnak az érdekvédők, akkor úgy tűnhet, még ha csak halványan is, de esetleg felmerülhet, hogy Orbán Viktor hazudik.

Beindult a gépezet, a kormánynak a már jól bevált módszerek, a támadás, zsarolás, lehazugozás, kigúnyolás közül gyorsan választania kellett egyet. Ezeket egyébként külön-külön vagy akár vegyesen is rendszeresen alkalmazza. Amit messze elkerül, az a vita. Mert maga Orbán Viktor is csak azzal ül le tárgyalni, aki vitaképes. Ilyen meg ugye nincs az országban, mert akinek kérdése van, az képmutató, a magyarok-, sőt a Fidesz legelemibb érdekeit sem tartja szem előtt. Ebben a sorban állnak a szakszervezetek is, így aztán le velük!