- „Havi 132 ezret kapok, de ne írják le a nevem, nem akarok szégyenkezni!”

– Nem szégyelli magát! Ide jön, hogy hazudozzon, hogy nem lesz nyugdíjemelés?! Takarodjon innen, vagy kieresztem a kutyát!

Az említett eb valami tacskóféle, és sokkal kevésbé tűnik ingerültnek, mint gazdája, a somogyudvarhelyi idős asszony. Akit az a kérdésünk dühített fel ennyire: mit szól hozzá, hogy az idén elmarad a máskor novemberben esedékes nyugdíjkorrekció?

Bár az asszony tagadja, a korrekció biztosan elmarad, mert az év eleji 6 százalékos nyugdíjemelés meghaladta a várható – a kormány által 3-4 százalékosra becsült – éves inflációt. Emellett nyugdíjprémiumra sem számíthatnak az idősek, hiszen a gazdasági növekedés nem haladja majd meg a 3,5 százalékot. Erről azonban jellemzően csak a független híradások számoltak be, a nyugdíjakkal kapcsolatban máskor oly lelkes közmédia mélyen hallgatott erről. Miképp arról is, hogy jövőre a 2023-as 18,8, s az idei 6 százalékos nyugdíjemelés után csak 3,2 százalékos növekményre számíthatnak a szépkorúak. Ami sokak számára édeskevés, hiszen a KSH legfrissebb adatai szerint a mintegy kétmillió öregségi nyugdíjas közel negyede már szegénynek tekinthető. A 230 ezres átlagnyugdíj helyett ugyanis kevesebb, mint 168 ezer forintból kell megélniük.

Somogyban az országos átlagnál is rosszabb a helyzet, az átlagnyugdíj 210-215 ezer forint körül mozoghat, ám a 80 ezer helyi nyugdíjas harmada 160 ezer forintnál kevesebb járandóságot kap kézhez. Ráadásul akadnak, akiknek még a 100 ezret sem éri el a nyugdíjuk. Utóbbiaknak a jövő év eleji nyugdíjemelés valamivel több mint 3 ezer forintot jelent majd, de a somogyi szépkorúak alsó harmad is kénytelen lesz beérni 4-5 ezres emeléssel.

– Az ukránok miatt van, ha nem háborúznának, akkor az unió adna pénzt Magyarországnak, amiből futná nagyobb emelésre

– mondta fel Heresznyén egy néni is a kormánypropagandát. A kevesebb, mint 300 fős, Dráva menti falu, ahogy a teljes Dél-Somogy, a Fidesz-KDNP erős bázisa, a településen az EP-választáson 60 százaléknál többen voksoltak a kormánypártokra. Egy másik helyi idős férfi nem is hallott róla, mekkora emelés várható, ahogyan az elmúlt években novemberben érkező pluszpénzekről sem, noha utóbbiból szokott félretenni tüzelőre, valamint a Nagykanizsán élő unokáknak is abból futotta karácsonyi ajándékra. A Bolhón megkérdezettek közül sem hallott senki róla, hogy novemberben csak a megszokott pénz érkezik, s itt is elhangzott vádként: csak a hangulatot akartuk kelteni. Persze, ahol négy és fél hónapja 70 százalék felett végzett a Fidesz-KDNP, ott egyértelműen jobban hisznek a közmédiának és a TV2-nek.

– Nézzük mindennap a híreket, a Kossuth is be van kapcsolva végig, de nem mondták, hogy nem lesz kiegészítés – mondták.

– Miből fizetnének, lassan csődbe megy az ország, már mindent elloptak, s ezért az unió nem ad pénzt – lepett meg egy svájci sapkás férfi Vízváron. Szintén névtelenségbe burkolódzó szomszédja csak bólogatott erre. Jól értesültségüket az internetre fogják, mindketten lelkesen böngészik a híreket a világhálón, így nem abban a Potemkin-világban élnek, mint környékbeli sorstársaik nagy része. A svájci sapkás a Tiszára voksolt, szomszédja a Mi Hazánkra, de nemcsak ők lógnak ki a dél-somogyi kormánypárti tömegből, hanem Vízvár is, ugyanis a Dráva menti falvak közül egyedül itt végzett 50 százalék alatt a Fidesz-KDNP júniusban.

Babócsán aztán visszazökkenünk a helyi valóságba. A cirka tucatnyi helyi megkérdezett nagyobb része nem hallott semmilyen, nyugdíjakkal kapcsolatos hírt.

Tőlünk értesültek, hogy novemberben nem lesz plusz pénz, a jövő évi, alig több, mint 3 százalékos emelést fake newsnak – ahogyan egyikük mondta, faknyúznak – tartották.

– Az csak az első részlet lesz, aztán év közben még kétszer-háromszor megemelik – bizonygatta egy roma férfi a többieknek, s állította, erről beszéltek a tévében. Hogy melyik csatornán, arra nem emlékezett, csak abban volt biztos, hogy nem az RTL-en, mert azt nem nézik, az a brüsszeli migránshíradó, maximum a délutáni sorozatokra hajlandóak odakapcsolni. Észak felé fordulva a Drávától Háromfán és Taranyban is meglepő tájékozatlansággal találkoztunk, bár utóbbi helyen egy szintén névtelenséget kérő, 72 éves asszony annyit elismert, a postástól hallotta, hogy nem lesz pluszpénz novemberben.

A megye egy másik, szintén boldogtalanabb vidékén, Külső-Somogy déli részén hasonló fogadtatásban volt részünk, mint déli utunk elején. Kazsokon két, buszra váró nyugdíjas asszony vádolt meg bennünket rémhírkeltéssel. Annak tükrében, hogy itt 85 százaléknál is többen voksoltak júniusban a Fidesz-KDNP-re, az lett volna a meglepő, ha nem így történik. Néhány percnyi beszélgetés után aztán kiderült, a nyugdíjukkal ők sem elégedettek, főként, hogy nagy a drágaság a mozgó boltban, a normál pedig már bezárt – már az Eladó tábla is megkopott rajta –, a kisbolt pedig szinte semmire sem jó, Kaposvár viszont 30 kilométer, a benzin drága, meg aztán nehezen is mozdulnak.

– A háború miatt van drágaság, meg Brüsszel miatt – egyeztek meg nagyon hamar, amikor a jövő évi, csekélyke nyugdíjemelést ismét szóba hoztuk. Felvetésünkre, hogy háború tavaly, sőt tavalyelőtt is volt már, a járandóságuk mégis nagyobb mértékben emelkedett, gyorsan megtaláltak a bűnbakot: akkor egyedül Brüsszel a felelős, mert az ukránoknak meg a migránsoknak adja a pénzt. – Hallottam, hogy a németek 1500 eurót adnak minden migránsnak, aki bemegy hozzájuk, még dolgozniuk sem kell. Naná, hogy akkor így nem jut a normális embereknek, a magyaroknak meg pláne, mert mi nem engedünk be senkit, ezért nem adják oda a pénzünket.

Büssüben, ahol 80 százalékot kaptak a kormánypártok, előbb egy német nyugdíjas házaspárba botlottunk – megannyi nyugat-európai nyugdíjas vett házat a szűk 400 fős településen –, éppen a megyeszékhelyre indultak nagybevásárlásra. Csak annyit mondtak, látják, a korukbeli falusiak között nagy a szegénység, ők viszont az otthoni nyugdíjukból jól elvannak, mint kiderül, a különbség úgy hatszoros a javukra.

– Havi 132 ezer forintot kapok, de le ne írják a nevem, mert sokfelé ismernek a környéken, nem akarok szégyenkezni! – könyökölt a kerítésén a szódásra várva egy hetvenes asszony.

– Nem a kormány a hibás, hogy ilyen kevés a pénzem, hanem a kommunisták,

akkor volt alacsony a fizetésem, nagyon kis pénzzel mentem nyugdíjba, hiába emelgetik szépen, nem elég semmire. Azt meg nem várhatom el, hogy nekem jobban emeljék, mint a többieknek, nem?

Gyors számolás után kiderül, jövőre 136 ezer forintra számíthat, a minimális gyarapodás láthatóan meglepte az idős asszonyt, aki csendben megjegyezte: ez kevesebbet fog érni, mint az idei pénze.

– Tudnék csúnyábbat is mondani, de inkább azt írják, nagy lókötő, tolvaj banda ez, s kihasználják, hogy az idősek vakon bíznak bennük – mondta Körömi Péter, aki budapesti, csak szenvedélyének hódolt a kisgyaláni halastavon. – Szoktam beszélgetni itteniekkel, de politizálni már nem állok le velük, mert nem lehet kiszakítani őket a TV2-Hír TV-közmédia szentháromságból. Rengeteg mindenről nem hallanak, viszont elhisznek minden baromságot, ami dől ezekből, nekik szentírás, amit a tévében, rádióban bemondanak. Internetre meg miből lenne pénzük, hát látták, milyen szegény vidék ez. Azok tájékozottabbak, akik együtt élnek a gyerekeikkel, de tanúja voltam már olyannak, hogy a hetvenes apa és negyvenes fia majdnem összeverekedtek, amikor utóbbi mondott valami csúnyát Orbánról. Sajnálom őket, mert könnyű őket megvezetni: ha holnap bemondaná a Kossuth Rádió, hogy januártól mindenkinek megduplázzák a nyugdíját, akkor is elhinnék, hogy így van, ha egy fillérrel sem kapnának többet az új évben.

– Mi mindent megteszünk, hogy tájékoztassuk a szépkorúakat – mondta a jelenségről Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke. – Hírleveleket küldünk, elmagyarázzuk a változásokat, de csak keveseket érünk el, hiszen a somogyi idősek alig ötöde tagja valamelyik egyesületünknek, a többiek maguk vannak, s nincs semmi más forrásuk, mint a kormánypropaganda.