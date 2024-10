- Több mint száz millió forint többletköltséget jelentene a BKK szerint, ha tovább járnának a metrók

Vitézy Dávid;tömegközlekedés;BKK;

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) már tavaly javaslatot tett a metró üzemidejének két órával történő meghosszabbítására, de az ehhez szükséges feltételek hiányoznak, leginkább az ehhez szükséges több mint száz millió forint többletköltség - írta a közlekedésszervező egy, lapunknak is megküldött tájékoztatásában.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztette, hogy a hétvégi estéken éjfél után is járjanak a metrók, és vizsgálják felül a teljes budapesti éjszakai buszhálózatot. Vitézy Dávid azzal érvelt, hogy érdemes az üzemidő hosszabbítását, akár a metróüzem 24 órássá tételét is alaposan megvizsgálni ezeken az éjszakákon, majd ezt követően jövő év elején dönteni az opciók közül, hogy 2025 tavaszától az új menetrend bevezethető legyen.

A BKK emlékeztetett, hogy már korábban is nyitottak voltak az igényalapú szolgáltatásbővítésre.

2017-ben pénteken és szombaton hajnali fél egyig jártak a kettes és a négyes metró szerelvényei, ez bővült 2020 márciusában hajnali fél kettőig, azonban a koronavírus-járvány miatt visszaesett a forgalom, ami bár az utóbbi években növekedett, de a korábbi szintet nem érte el. Kitértek arra is, hogy minden ilyen jellegű döntés esetén alapos elemzésekre és pontos utasforgalmi adatokra támaszkodnak, mielőtt döntést hoznak. Emellett az éjszaka is közlekedő metrók esetében vizsgálni kell a metróközlekedésben dolgozók munkaidejét, az állomások takarításának és az infrastruktúra karbantartásának kérdését is. Mindezekből kitűnik, hogy a metrók éjszakai közlekedése komoly technikai, anyagi és humánerőforrás feltételeket követel meg - érvelnek.

Megjegyzik, hogy amikor nagy az utasforgalom - például szilveszter éjjelén - akkor folyamatosan közlekednek a metrók. A BKK továbbra is monitorozza az éjszakai közlekedés kihasználtságát és a felmerülő utasigényeket. A döntés a jelenlegi adatok elemzésének lezárása után a közgyűlési határozat alapján születik meg - zárul tájékoztatásuk.