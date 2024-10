- A fideszes Pesti Imre szerint azért nem indokolt a vény nélküli sürgősségi fogamzásgátló engedélyezése, mert a női táskában a szemceruza és a rúzs mellett az óvszer is elfér

Pesti Imre;esemény utáni fogamzásgátló tabletták;Orosz Anna;

2024-10-30 14:47:00 CET

A momentumos Orosz Anna keveredett vitába a fideszes Pesti Imrével az esemény utáni sürgősségi fogamzásgátlás vénymentességével kapcsolatban, amelyet ellenezve a kormánypárti országgyűlési képviselő meglepő érvelést tett.

Az Orosz Anna által feltöltött videórészlet szerint Pesti Imre úgy fogalmazott: „Gondoljunk bele, hogy ezt a szert, elmegyek a háziorvoshoz, betehetem a táskába, és ott lehet. De ettől függetlenül, ha nem megyek el, létezik a fogamzásgátlásnak egy olyan módja is, amely nemcsak a nem kívánt terhességtől, hanem a nemi betegségektől is véd. Ha tehát a női táskában el tud férni egy szemceruza vagy egy ajakrúzs, akkor szerintem egy ilyen eszköz is el tud férni, és biztosított a védekezés.” Azzal is érvelt még, hogy az esemény utáni sürgősségi fogalmzásgátlás ennek ellenére biztosított és szerinte nem jelent érdemi problémát az, hogy ezek a szerek vénykötelesek, mert mindenki ugyanúgy hozzájuthat szükség esetén, csak el kell viselni egy orvosi felvilágosítást.

Orosz Anna ezzel szemben úgy látja, hogy évente nők tízezrei vannak kitéve megaláztatásnak, felesleges időhúzásnak és kioktatásnak, ha esemény utáni tablettára van szükségük. Szerinte az Orbán-kormány ezzel is politikai kérdést csinál a nők magánéletéből. Orosz Anna azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban Magyarországon kívül már mindenhol recept nélkül hozzáférhető ez a tabletta és az orvosszakmai szervezetek zöme szerint sem indokolt a vénykötelesség.

„Itt lenne az ideje, hogy a Fidesz végre kiszálljon a nők magánéletéből és ne korlátozza tovább az emberi jogaikat és méltóságukat" - zárta posztját a momentumos képviselő.