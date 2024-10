- Élve felgyújtotta alkalmi ismerősét egy férfi a Király utcában

18+;gyilkosság;elfogás;Király utca;

2024-10-30 15:50:00 CET

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt indult eljárás egy húsz éves férfi ellen, akinek letartóztatását már elrendelte a bíróság - közölte szerdán a rendőrség.

Mint írják, október 12-én délelőtt tűz keletkezett Budapest VII. kerületében, a Király utcában, egy romos, lakatlan földszinti lakásban. Az oltás során egy összeégett, ismeretlen személyazonosságú holttestet találtak. Bár a körülmények rögtön gyanúsak voltak a rendőröknek, a szemle alapján nem lehetett azonnal megállapítani, hogy bűncselekmény történt. Végül október 15-én ismeretlen tettes ellen emberölés miatt indult nyomozás. Aznap jelentették be egy budapesti férfi eltűnését, aki a beszerzett adatok szerint abban az időben a környéken mozoghatott, ám a körülmények miatt csak DNS-vizsgálat igazolhatta az egyezést.

Újabb három nap kellett, hogy azonosítsák a feltételezett elkövetőt. A 20 éves férfit egy Pest vármegyei kórházban találták meg, ahova zavart viselkedése miatt szállították be. A rendelkezésre álló adatok szerint a 44 éves áldozat nem ismerte gyilkosát, aznap éjjel találkoztak csak. A lakásba ketten mentek be hajnalban, de már csak a fiatalabb jött ki. A 20 éves F. Barna nem tett vallomást, s annak ellenére panasszal élt a gyanúsítás ellen, hogy áldozata néhány személyes holmiját is megtalálták nála. Az igazságügyi boncolás azt állapította meg, hogy a 44 éves férfit még életében bántalmazta a feltételezett elkövető, s ugyancsak élt, amikor felgyújtotta. Az a nyomozás tárgyát képezi, hogy pontosan mi történt. F. Barna letartóztatására az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölték ki.