- Orbán Viktor a jövő héten Kirgizisztánba látogat, részt vesz a Türk Államok Szervezete csúcstalálkozóján is

Orbán Viktor;Kirgizisztán;Türk Tanács;

2024-11-01 08:34:00 CET

Orbán Viktor november 5-én hivatalos látogatásra érkezik Kirgizisztánba.

Erről az elnöki adminisztráció külpolitikai osztályának vezetője, Muratbek Azimbakijev beszélt – derül ki a 24.kg nevű kirgiz portál cikkéből.

A látogatás során magas szintű megbeszélésekre kerül sor, ahol a felek a kirgiz-magyar stratégiai partnerség különböző kérdéseit vitatják meg. A találkozót követően várhatóan több olyan dokumentumot is aláírnak, amelyek a kétoldalú együttműködés további fejlesztését és erősítését szolgálják.

Emellett Orbán Viktor részt vesz a Türk Államok Szervezete politikai vezetőinek november 6-i ülésén is. Kirgizisztán vezetője, Akilbek Dzsaparov nemrégiben, egészen pontosan október 11-én járt Budapesten. Az eseményen a miniszterelnöki sajtófőnök, Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a nemzetközi ügyek kapcsán a béke fontosságáról beszéltek a felek, hiszen az ukrajnai háború károsan hat gazdaságaink, illetve az országaink közötti kereskedelmi kapcsolatok fejlődésére. Emellett áttekintették a két ország közötti stratégiai partnerség eddigi eredményeit, valamint a most bejelentett biskeki látogatás témaköreit is.

A Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorolja a jogokat a felett a 100 millió dollár felett, amellyel az Orbán-kormány Magyarország nevében beszáll a Türk Befektetési Alapba. Az erről szóló 2023-as bejelentésben még 100 millió euró szerepelt.

Két nappal a TÁSZ-csúcs után Budapesten az EU-tagországok állam és kormányfői tartanak informális találkozót.