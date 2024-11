- 29 tinédzsert ítélhetnek halálra Nigériában, amiért tüntettek a megélhetési válság miatt

Nigéria;gyerekek;halálbüntetés;

2024-11-03 12:40:00 CET

29 tinédzser számíthat halálbüntetésre Nigériában, amiért részt vettek egy tüntetésen, amit az országban uralkodó brutális megélhetési válság miatt tartottak. Négyen összeestek a bíróságon a kimerültségtől, mielőtt ártatlannak vagy bűnösnek vallhatták volna magukat - írja az AP.

Az amerikai hírügynökség által látott vádirat szerint összesen 76 tüntetőt 10 bűncselekménnyel vádoltak meg hazaárulással, tulajdon megsemmisítésével, közrend megzavarásával és zendüléssel. Közülük 29-en 14 és 17 év közötti tinédzserek.

A megélhetési válság miatt zajlott augusztusban tömegtüntetéseken legkevesebb 20 embert lőttek agyon, több száz embert pedig letartóztattak. A halálbüntetést Nigériában 1970-ben vezették be, legutóbb 2016-ban volt kivégzés. Mindemellett Akintayo Balogun Abujában élő jogász szerint a gyermekjogi törvény akadályt tud gördíteni a halálos ítélet elé, így a vádnak azt is be kellene bizonyítania, hogy a tüntetők elmúltak 19 évesek. A fiúkat képviselő egyik ügyvéd szerint a bíróság 10 millió nigériai naira (átszámítva 2,3 millió forint) óvadékot ítélt meg a vádlottak mindegyikének és egyéb szigorú feltételeket is teljesíteniük kell. Elmondása szerint 90 napig gyakorlatilag éheztetés mellett tartották őket fogva.

Yemi Adamolekun, az Enough is Enough civil szervezet főigazgatója azt mondta, Nigéria főbírójának az eljárás fényében szégyellnie kellene magát, hiszen nő és anya.

Nigéria Afrika egyik legnagyobb kőolaj-kitermelője, a burjánzó korrupció miatt továbbra is a világ egyik legszegényebb országa maradt. A politikusok és köztisztviselők életét övező luxus éles kontrasztban áll a nyomorral, amelyben gyakorta hétköznapi emberek tengődnek , a a megalázó bérek miatt az egészségügyi szakemberek sokszor lépnek sztrájkba. Az infláció idén 28 éves csúcson van, a nigériaiak jelentős része éhezik.