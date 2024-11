- Az ész a fontos – Szörényi Szabolcs halálára

halál;Szörényi Szabolcs;

2024-11-03 18:20:00 CET

Nyolcvanegy éves korában, hosszú betegség után elhunyt Szörényi Szabolcs Kossuth-díjas zeneszerző, zenei rendező, basszusgitáros, a hatvanas-hetvenes évek magyar beatmozgalmának legendás muzsikusa.

Az Illés együttessel kilenc évet (1964–1973), majd a Fonográffal egy évtizedet (1974–1984) töltött színpadon a basszusgitározás mellett olykor énekesként, dalszerzőként is jeleskedő Szörényi Szabolcs. Arra már kevesen emlékeznek, hogy fiatalon nagyszerű jazz-zenészekkel (Bajtala János, Kőszegi Imre, Ráduly Mihály) is rendszeresen együtt játszott. Ha az általa írt nagy slágereket (Sárika, Miszter Alkohol, Az ész a fontos, Lökd ide a sört) vizsgáljuk, könnyen megállapítható, hogy a Moha (később Moha bácsi) becenéven emlegetett muzsikus a groteszk szituációk, a jó értelemben vett „vendéglátós” zene mestere volt, s ezzel hozott új színt az Illés-palettára. Nem véletlen, hogy 1990-ben megjelent egyetlen szólólemeze is a Kocsmadalok alcímet kapta.

Szörényi Szabolcs féltékenység és keserűség nélkül vette tudomásul, hogy öccse, Szörényi Levente, valamint Illés Lajos és Bródy János mellett a színpadon csak másodhegedűs lehetett. „Nem azért lettem kísérőzenész, mert ez jutott, hanem mert ebben voltam erős” – mondta egy életút-interjúban. A Fonográf feloszlása után nem is erőltette a koncertezést, figyelme egyre inkább a stúdiómunka felé fordult. Öccse színpadi műveinek (István, a király, Atilla – Isten kardja, Veled, Uram!, Árpád népe) első számú zenei rendezője volt, de a stúdiózás mellett színházi és filmprodukciókban, szabadtéri előadásokon is dolgozott. Közben egyre több időt fordított hobbijára (vagy második hivatására?), a vasútmodellezésre: háza pincéjében tíz éven át építette a Nyugati pályaudvar kicsinyített mását, valamint osztrák, svájci és német pályaudvarok makettjét. Terveit számítógépen megrajzolta, majd fotók alapján síkfilmeket készített.

Látszólag magánéleti szál, de valójában az Illés és a Fonográf történetéhez tartozik, hogy Szabolcs 1983-ban házasságot kötött Rosta Mária zenei menedzserrel, aki később a Zikkurat színpadi ügynökség révén a Szörényi-életmű gondozója lett. Neki köszönhető az 1990-es (Népstadion) és 1996-os (Budapest Sportcsarnok) Illés-koncert, az Illés-Metro-Omega közös buli a Népstadionban (2001) és számos más emlékezetes, a retró-életérzésnél messze többet nyújtó előadás. Alig két hónap múlva, az Illés 60 című koncerten a Szörényi-fivérek sajnos már nem lesznek színpadon: az alternatív szcéna legjobbjai (köztük a Blahalouisiana, a Carson Coma és a Margaret Island) helyezik új megvilágításba a magyar beat hőskorát.