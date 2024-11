- Karácsony Gergely: Nem meghunyászkodni, nem behódolni

Karácsony Gergely;szabadságharc;oroszok;1956-os forradalom;nemzeti gyásznap;november 4.;

2024-11-04 16:28:00 CET

A megszálló szovjet hadsereg 68 évvel ezelőtt vérbe fojtotta a magyarok szabadságharcát, Bibó István szavaival élve: az emberi méltóság forradalmát – posztolta nemzeti gyásznapunkon Karácsony Gergely. A főpolgármester kiemelte, 1956-ban ezen a napon évtizedekre eldőlt, hogy a magyarok még sokáig diktatúrában fognak élni.

– Bár a forradalmunkat leverhették, az országot megszállhatták, de nem téphették ki a szívünket, nem roppanthatták meg a gerincünket és nem vehették el a méltóságunkat. Mi, magyarok nem adtuk fel a szabadságot, a függetlenséget és a hazát, és ennek a kitartásnak 1989-ben beérett a gyümölcse – emlékeztetett Budapest vezetője.

Karácsony Gergely szerint ennyi a dolgunk ma is: „Nem meghunyászkodni, nem behódolni – bármit is mondanak a nihilista politika képviselői. Ma, a nemzeti gyásznapunkon emlékezzünk mindazokra, akik nem hunyászkodtak meg, nem hódoltak be! Mindazokra, akik életüket, szabadságukat adták a hazáért.”