- Vígopera vasalóval

Az egész előadást áthatja egy virágos jókedv, ami a nézőkre is átragad. Lionel Lhote szerethető Sulpice őrmestere és a férfikórus tagjai lubickolnak Marie apukáinak szerepében, de ugyanez mondható el az arisztokrata világ képviselőiről: Susan Grahamről, Florent Mbiaról és Felicity Lottról is.

Furcsa egy Bastille méretű operai nézőtéren felharsanó nevetést hallani a zenei számokat összekötő prózai jelenetek alatt, de itt tényleg ez történik. A kis, mai nyelvezetre írt betétek ügyesen billentik tovább a cselekményt, anélkül, hogy megtörne rajtuk az előadás tempója. Az énekesek tökéletes francia dikcióval beszélnek, igazi vásári komédiai figurákat hoznak, miközben nem is akárhogyan énekelnek. Talán csak Lawrence Brownlee Tonioja lóg ki az előadók sorából (de nem hangi adottságai miatt, amik tökéletesek), hanem mert a szopránnál közel egy fejjel alacsonyabb buffó figurája nehezen hiteti el velünk, hogy a férfi-ajánlatokban bővelkedő Marie választása éppen őrá eshet.

Laurent Pelly előadása éppen annyit „modernizál”, amennyire az még nem jár a könnyedség torzulásával - az 1800-as évekről az első világháború idejére ugrik előre. Mivel a néző fejében ez is múlt, nem kell megküzdenie egy beerőszakolt aktualizált világ összes hozadékával. Az egyetlen modern eszköz a színpadon egy vasaló, amivel Marie papuskái fehérneműjét vasalja (és amivel valószínűleg nem dolgozott senki sem az első világégés közepette, de efölött szemet hunyunk). A színpad teljes felületén, mint egy óriás katonai terepasztalon, szétdobált térképek, az Alpok hegyvonulatai fodrozódnak. Ezekre helyeződik a második felvonás palotája is, épp úgy mintha forgószél dobta volna oda az Óz a csodák csodájából. A történet szereplőinek sorsa, mintha csak egy ólomfigurákkal játszó gyerek fantáziájából pattannának elő, idézőjelbe helyezi a háborút. Mindent beleng egy jótékony, tündérmesei hangulat, miközben profi módon megkomponált színpadi mozgatásnak lehetünk a tanúi, nem kis munka ennyi évvel az eredeti bemutató és ennyi szereposztás után megőrizni egy előadás frissességét és az interpretáció kidolgozottságát.

Laurent Pelly rendező ezt a munkáját 2007-ben mutatta be a Londoni Covent Garden Operában, később számos nagy operában színpadra került, és kiállta az idő próbáját. Kérdés, hogy ugyanazt jelenti-e egy 17 évvel korábban megfogalmazott üzenet, mint ma? Egyáltalán: fontos mindig üzennie egy előadásnak?

