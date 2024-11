- Donald Trump győzelmi beszédet tartott, aranykort ígér az Egyesült Államoknak

Donald Trump;amerikai elnökválasztás;USA 2024;

Minden egyes nap értetek fogok harcolni – jelentette ki Donald Trump abban a győzelmi beszédében, amelyet keleti parti idő szerint szerda hajnali 3 órakort tartott a floridai Mar-a-Lagóban fekvő kúriáján, a republikánus elnökjelölti eredményvárón. Az Egyesült Államok újrázni készülő 45. elnöke – aki minden jel szerint a 47. is lesz – mindenkinek megköszönte a támogatást, aki az eszébe jutott, és megkockáztatta, az Egyesült Államok „aranykora” következik most. – Segíteni fogunk az országunknak, ennek az országnak, amelynek égető szüksége van segítségre. Megjavítjuk a határainkat, megjavítunk mindent ebben az országban. Van oka, hogy ma történelmet írtunk, hogy legyőzték azokat az akadályokat, amelyekről senki nem gondolta, hogy lehetséges – jelentette ki.

Ezt követően felsorolta a csatatér-államokat, amelyeken a győzelme múlt, majd még egyszer köszönetet mondott az egybegyűlteknek. Precedens nélküli, hatalmas megbízatást kapott - értékelte az elnökválasztási eredményt, kiemelve, itt az idő félretenni az elmúlt négy év nézetkülönbségeit. Itt az idő, hogy egységben álljunk össze, hogy legalább egy időre az országunkat tegyük az első helyre – fogalmazott.

Donald Trump azt követően állt színpadra, hogy minden jel szerint nyert az Egyesült Államok legfontosabb csatatér-államában, Pennsylvániában is nyert a demokrata elnökjelölt, Kamala Harris előtt. Ezzel 19, összesen pedig már 267 elektor szavazatát szerezte meg az elnökválasztási győzelemhez minimálisan szükséges 270-ből. A győzelmi beszéde alatt a Fox News, aztán a The New York Times is neki adta a másik csatatér-államot, Wisconsint és a 10 elektorát is, ami azt jelenti, hogy Donald Trump megnyerte az elnökválasztást. Úgy tűnik, hogy Kamala Harris egyelőre nem tart beszédet.

Eközben Orbán Viktor után a világ vezető politikusai is elkezdtek gratulálni Donald Trumpnak. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az X-en azt írta,. hogy „ez volt a történelem legnagyobb visszatérése”, Emmanuel Macron francia elnök pedig azt tweetelte, készen áll az együttműködésre, ugyanúgy, mint a 2020-ig tartó négy év alatt. Gratulált a megválasztásához Mark Rutte NATO-főtitkár is.

Az amerikai történelemben a legutóbb a demokrata Grover Clevelandet választották meg elnöknek két nem összefüggő ciklusra. 1885 és 1889, aztán 1893 és 1897 között volt hatalmon . Ő volt az Egyesült Államok 22., illetve 24. elnöke, az első demokrata, aki a polgárháború után a Fehér Házba költözhetett.

Donald Trump az Egyesült Államok 47. elnöke lehet úgy, hogy ő volt a 45. is. Nem mellesleg elítélt bűnözőként költözhet be újra a Fehér Házba, miután 2024. május 30-án mind a 34 vádpontban bűnösnek nyilvánították a hallgatási pénz ügyében, amelyet Stormy Daniels volt pornószínésznő tőle kapott