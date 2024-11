- Futballklub a színpadon

Németország;foci;színdarab;Hendrik Nachtsheim;

2024-11-07 09:05:00 CET

Hendrik Nachtsheim ismert német zenész, színész, humorista, író, aki kedvenc klubjáról írt egy színdarabot, amit jövő áprilisban mutatnak be. A jegyárusítás már elkezdődött az Adlerherzen (Sasszívek) című előadásra. A címválasztás nem véletlen, az Eintracht Frankfurt címerállata a sas.

„Már korábban fölmerült az ötlet, hogy írnék egy színdarabot kedvenc klubomról, úgy tudom, nem volt még ilyen próbálkozás abban a formában, ahogy én készítettem el a művet" – nyilatkozta Nachtsheim a Népszavának. „Emlékszem, 2019-ben mutattam be a darab ötletét a klub vezetőinek, remegő térdekkel mentem be egy nagy terembe, ahol ott ült az egész vezérkar. Jónak találták az elképzelést, a forgatókönyvet, elkezdtük előkészíteni a színpadra állítást, azonban közbeszólt a koronavírus-járvány. A Covid elsodorta magával a darabot. Fredi Bobic sportigazgató volt az egyik lelkes támogatója a projektnek, de aztán ő is elment a klubtól, ezért úgy tűnt, hogy a tervből nem lesz valóság. A Covid gazdaságilag is megviselte a klubot, ezért a darab lekerült a napirendről.”

A helyzet a frankfurtiak 2022-es Európa-liga-győzelme után változott. „Nem sokkal a siker után megkerestek a klubtól, hogy ha szeretném megcsinálni a darabot, most adottak ehhez a feltételek" – emlékezett vissza Nachtsheim, hogyan került ismét szóba a színpadi mű. ,,A történet kész volt. Egy fiatal nőről szól, aki megígéri az unokaöccsének, hogy a rokon gyermekének vesz egy éves bérletet, azonban kiderül, hogy a családban négyesikrek vannak, valamennyien fiúk és futballrajongók. A nő nem akarja megszegni az ígéretét, ezért kénytelen alkalmi munkákat vállalni, hogy előteremtse az éves bérletek árát. Dolgozik a stadion gyorséttermében, akár a kocsmában, de takarít is, ha kell. De egy dolog mindig ugyanaz marad: mindig az egységről és arról, hogy mi határozza meg a klubot. Az Adlerherzen nyilvánosan elérhető ismertetőjéből kiderül, hogy több videófelvétel is látható lesz a frankfurti együttes mérkőzéseiből.

Nachtsheim hozzátette: az utóbbi időben kedvenc csapata – amelynek 50 éve szurkol - jól szerepel, de a színdarabot akkor is megcsinálta volna, ha más lenne a helyzet. „Nyilván jobban fogadják a drukkerek ezt az ötletet, ha jók az eredmények, pozitív a hangulat a csapat körül, nagy az érdeklődés, szépen fogynak elővételben a jegyek.”

A 67 éves művész-rendezőnek 40 éve saját estje van, ahol színészbarátjával, Robert Treutellel (a színpadon Bodo Bach) lép fel, ezen kívül könyvet ír, zenekarban játszik, előkészíti az Eintrachtról szóló színdarab bemutatóját, fölmerül a kérdés, hogyan jut ideje ennyi feladatra?

„Jó szervezés és fegyelmezettség a titok" – hangzott a válasz. ,,Órára, percre beosztott napirendem van, amitől nem lehet eltérni. Mindegyik munkámat nagyon szeretem és élvezem, ezeket nem érzem tehernek. Egy dolgot utálok nagyon: amikor havonta le kell adnom a könyvelőnek az utazások útnyilvántartását, illetve összegyűjteni a számlákat a kiadásokról.”