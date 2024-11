- „Csak amikor elég sötét van, látod meg a csillagokat” – Kamala Harris elismerte az elnökválasztási vereségét

vereség;Demokrata Párt;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;Kamala Harris;USA 2024;

2024-11-06 23:18:00 CET

El kell fogadnunk ennek a választásnak az eredményét – jelentette be szerdán amerikai keleti parti idő szerint délután 4 órrakor kezdődő beszédében Kamala Harris amerikai alelnök, hogy elismeri, az Egyesült Államokban tartott keddi elnökválasztáson alulmaradt a republikánus kihívójával, a 2020-ban véget ért első ciklusa után újrázó Donald Trumppal szemben. Kamala Harris elmondta, hogy korábban már felhívta Donald Trumpot és gratulált a győzelméhez, azt ígérve, hogy segíteni fogja a hatalomátvételben. – Elismerem, hogy vereséget szenvedtem ezen a választáson, de nem ismerem el a vereséget abban a harcban, amely ezt a kampányt egyre csak hajtotta előre – fűzte hozzá, mondván, soha nem fogja feladni a harcot a demokráciáért és azért a jövőért, amelyben az amerikaiak valóra válthatják az álmaikat. – Csak amikor elég sötét van, látod meg a csillagokat – célzott finoman egy Martin Luther King-idézettel arra, mit gondol a következő négy évről, amely az Egyesült Államokban újra Donald Trump elnöksége alatt telik majd.

Ami azt illeti – fűzhetjük hozzá – csillagokra a demokratáknak szükségük is van, Joe Biden elnök távozásával ugyanis gyakorlatilag vezéregyéniség nélkűl vágnak neki az ellenzéki létnek. Arról nem is beszélve, hogy szembe kellene nézniük magukkal, és legalább egyiküknek vállalnia a felelősséget a kampányban elkövetett hibákért.

Kamala Harris némi fáziskéséssel lépett nyilvánosság elé a washingtoni Howard Egyetemen, körülbelül 12 órával azután, hogy a világ politikai vezetői Emmanuel Macron francia elnökkel az élen már gratuláltak Donald Trumpnak az elnökválasztási győzelméhez. Az alelnök, demokrata elnökjelölt összesen körülbelül 30 amerikai zászlóval a háta mögött állt ki beszédet tartani – jegyzi meg az AP –, és bár a hallgatóságában személyesen jelen volt az alelnökjelöltje, Tim Walz minnesotai kormányzó, Nancy Pelosi volt házelnök, Joe Biden nem. Ő a Fehér Házban televízión nézte az élő közvetítést.

A szerdán még alakuló elnökválasztási eredmény tanúsága szerint Donald Trump eddig 295 elektori szavazatot szerzett a győzelemhez minimálisan szükséges 270-en túl – a hét nagy csatatér-állam mindegyikét, a legutóbb Michigant is elnyerte –, Kamala Harris pedig 226-nál jár. Kedden az Egyesült Államokban teljes képviselőházi, részleges szenátusi, illetve kormányzóválasztást is tartottak. Ezeken is republikánusok győztek, akiknek a 435 fős washingtoni szövetségi képviselőházba jelen állás szerint legkevesebb 202 (a demokratáknak legkevesebb 189), a 100 fős szenátusba pedig legkevesebb 52 (a demokratáknak 44) politikusuk ülhet be. Huszonhét szövetségi államnak republikánus, 23-nak pedig demokrata kormányzója lesz.