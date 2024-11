homoszexualitás;Szájer József;

2024-11-08 06:00:00 CET

Szájer József visszamászott a közéletbe… Viccet félretéve, az egykori európai parlamenti képviselő elfogadta Schmidt Mária felkérését, és a Szabad Európa Intézetben fog dolgozni. Az a Szájer József, aki 2020-ban a Covid kijárási tilalom megszegésével egy meleg orgián vett részt, majd amikor a rendőrség is betoppant a dzsemborira, a politikus a ház ereszcsatornáján megpróbált angolosan távozni. A hátizsákjában a belga ügyészség szerint drogot is találtak, amiről a politikus azt állította, hogy nem az övé. (Egyébként végül a kijárási tilalom megszegése miatt kapott csak bírságot).

Egy kérdés cikázik a fejemben, egy hatalmas: miért? Nem arra gondolok, hogy a magyar társadalom újból átéli, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Sokkal inkább arra gondolok, hogy Szájer Józsefet mi motiválhatta mikor igent mondott a felkérésre? Egy ilyen kaliberű megaláztatás után (akár négy évvel), a helyében biztos nem vágynék arra, hogy újra a média elé vessem magam. Oké-oké, kijelentette, hogy jogi elégtételt fog venni, ha megsértik a nevét és a magánéletéhez fűződő jogát.

Csakhogy a tények makacs dolgok, Szájer József lecsúszott azon az ereszen, amit bármilyen – szerinte – hasznos munka elvégzése nem fog kitörölni az emberek fejéből. Nem fér a fejembe, hogy miként képes valaki ilyen mértékben megtagadni önmagát, tekintve, hogy a Fidesz LMBTQ-harca folytatódik, az exfideszes politikus pedig ott volt azon az ominózus meleg bulin, így már nem tudja visszagyömöszölni azt a bizonyos szellemet a palackba. Visszatérésének úgy vélem egzisztenciális okai is lehetnek, és ebben feltehetően az is segíti őt, hogy a pártja befelé sokkal megengedőbb, Szájer József ugyanis mégis­csak a „mi kutyánk kölyke”. Nem véletlen, hogy maga Orbán Viktor is úgy kommentálta visszatértét: „már ideje volt”.