- Magyarországon először Dunaújvárosban látható A fiú

dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház;

2024-11-08 12:08:00 CET

November 8-án, azaz ma mutatja be a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház Florian Zeller A fiú című darabját Marton Róbert, Györgyi Anna, Csiby Gergely és Holecskó Orsolya szereplésével. Florian Zeller világhírű francia kortárs drámaíró családi trilógiájával már találkozhatott a magyar közönség: az első rész, Az apa a Pesti Színházban jelenleg is látható, a befejező epizód, Az anya pedig Karinthy Színházban. A dunaújvárosi A fiú az első magyarországi bemutatója lesz a Zeller-műnek. Mindhárom dráma a mentális betegségek családra gyakorolt hatását vizsgálja, a demenciával foglalkozó Az apából Oscar-díjas film is készült Anthony Hopkins főszereplésével 2020-ban.

A fiú témája a kamaszkori depresszió. A történet szerint Anne (Györgyi Anna) váratlanul beállít a volt férjéhez, Pierre-hez (Marton Róbert) azzal, hogy valami gond van közös kamaszfiukkal, Nicolasszal (Csiby Gergely). Pierre megígéri, hogy segít, és Nicolas át is költözik hozzá és új családjához. Azonban ebben a tipikus modern, elfoglalt, jómódú, nagyvárosi patchworkcsaládban senkinek nincs elég ereje és türelme Nicolashoz. Eszközeik sincsenek a probléma súlyának felismeréséhez, kezeléséhez. Nicolas végig kiismerhetetlen: hol vádaskodó, hol tehetetlenül kétségbeesett kamasz, máskor megnyerő és szellemes, vagy éppen lelepleződő hazudozó. A darabban ugyanolyan hangsúlyt kap a fiút körülvevő felnőttek világa is. Hétköznapi szorongásaik, beteljesületlen vágyaik, bizonytalanságuk és jóhiszeműségük. A történet csendesen halad a végzete felé, a kérdés csupán az, mikor és hogyan fog kirobbanni a felgyülemlett feszültség. A Bartók Kamaraszínház előadását Dicső Dániel rendezi, az előadás zenéjét Bánki Mihály jegyzi.