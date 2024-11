- Orbán Viktor: Magyarország mindig is a bírósági aktivizmus elleni lázadást képviselte, lázadt az érvényben lévő jogszabályok ellen

Európai Unió;Magyarország;sajtótájékoztató;Orbán Viktor;Albánia;Donald Trump;Edi Rama;Európai Politikai Közösség;

2024-11-07 19:47:00 CET

42 állam és kormányfő, európai intézmények vezetői, vettek részt a mai találkozón. Nehéz, bonyolult és veszélyes helyzet előtt állunk, az európai békét és stabilitást fenyegetik veszélyek - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Politikai Közösség (EPC) csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón Budapesten. Felsorolta a világot fenyegető háborús és gazdasági veszélyeket, majd elmondta, azért gyűltek ma össze, hogy megoldást találjanak a problémákra, mert a történelem felgyorsulni látszik.

A világ gyorsabban fog megváltozni, mint azt gondoljuk, nagy és hatalmas kérdések vannak terítéken - magyarázta. Tanácskozás volt, formális döntések nem születtek - szögezte le a miniszterelnök, hozzátéve, szép számmal voltak különböző vélemények.

Egyetértés volt abban, hogy az amerikai választási eredményre reagálni kell, nagy változások jönnek ugyanis.

Egyetértés volt abban, hogy legyen minél hamarabb béke Európában, hogy Európa vállaljon a jövőben nagyobb felelősséget a saját békéjéért és biztonságáért, nem várhatjuk az amerikaiaktól, hogy csak ők védjenek meg bennünket.

Egyetértés volt abban is, hogy Európának érdemi szereplőnek kell maradnia a jövő változások korában

- sorolta Orbán Viktor.

Van egy plenáris ülés, utána munkacsoportok állnak fel, ezek munkájában, csoportokban veszünk részt - ismertette a kormányfő. Volt munkacsoport a gazdasági biztonság, a migráció kapcsán is, de ezekről nem beszélt részletesen, csak annyi megjegyzést tett utóbbival kapcsolatban, hogy azt tapasztalja, nagyon nagy feszítő ereje van a kérdésnek, a migráció kérdése újra az európai intézményi kereteket feszegeti, mindenki elégedetlen a mostani helyzettel, mindenki változást akar.

A politikai vezetők változtatási szándéka előtt egy komoly akadály van, ez az úgynevezett bírósági aktivizmus

- vélekedett a miniszterelnök. A közös döntések beleütköznek európai, illetve nemzeti bírói döntésekbe, ezáltal szétpukkannak a korábbi döntések, ez alól egyedül Magyarország a kivétel, amely mindig is „a bírósági aktivizmus elleni lázadást” képviselte, és „lázadt az érvényben lévő jogszabályok ellen”. Szükség van a folytatásra, a következő évben Albániában lesz a találkozó.

Edi Rama albán miniszterelnök Ferenc pápa szavaival kezdte, aki arról beszélt, hogy a magyar a mennyország nyelve lehet, mert örökkévalóságig tart megtanulni, ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az albán meg a purgatórium nyelve lehet, ezért inkább angolul mondja el beszédét.

Edi Rama köszönetet mondott Orbán Viktornak az idei találkozó megszervezéséért. Tiranában is olyan sikeresen kell lebonyolítani ezt az eseményt, mint itt - értékelt. Vlagyimir Putyin felébresztette az Európai Uniót, a fokozatos integráció nagyon bátorító. A fórum speciális energiával és erénnyel bír, itt sokkal szabadabban beszélhetünk, mint más körülmények között. A veszélyes témákról is szabadon lehet beszélni - jelezte, köszönetet mondva Emmanuel Macron francia elnöknek a kezdeményezéséért.

Ha megszámoljuk, hány embert képviseltek azok, akik ma itt ültek a Puskás Arénában, akkor ez egy 700 milliós Európa - érzékeltette az albán kormányfő az egybegyűltek számának nagyságát.

„Tragikusan optimista vagyok Európa jövőjével és Albánia jövőjével kapcsolatosan”

- fogalmazott Edi Rama, aki ismét hitet tett országa uniós integrációja felé.

Az M1 kérdésére Orbán Viktor a „bírósági aktivizmus elleni lázadásról” szólva elmondta, az első ilyen lépés az volt, amikor felépítették a kerítést, ez akkor még ősbűnnek számított, ma már mások is építenek és nem számít annak. A másik ilyen volt, hogy senki nem jöhet be az országba, amíg a kérelmét el nem bírálták. Ma jogszabályok nehezítik a „magyar modell” alkalmazását, Magyarországot el is ítélték emiatt, pedig Orbán szerint semmi más nem jelent védelmet. Magyarország azonban továbbra is „lázad” és senkit nem enged be a kérelem elbírálása előtt (több ezer elítélt embercsempészt azért szabadon engedtek - a szerk.). A miniszterelnök ezután azt is kijelentette, hogy ő az egyetlen kormányfő, aki hatalmon maradt a migrációs krízis óta, ezt azzal magyarázta, hogy ő „mindig az emberek oldalán maradt”.

A Trump-adminisztrációval számos terve van, vannak azonban véleménykülönbségek a háború folytatása, vagy a gyors tűzszünet és béketárgyalások terén, de nyilvánvaló, hogy „a békepártiak tábora nő az amerikai választásokkal hatalmasra nőtt". Fontos lépés történt, hogy megtaláljuk a választ, ami az EU mind a 27 tagállama számára elfogadható lesz. A következőkben informális vacsora lesz a jelenlévők közt - ismertette a miniszterelnök.

A Le Monde megkérdezte Orbántól, bont-e pezsgőt Donald Trump győzelmére a 26 másik EU-s vezetővel. Orbán elmondta, bontott pezsgőt, de Kirgizisztánban volt az elnökválasztás idején, ahol mások a szokások, ezért a vodkakészletet csapolták meg. „Régi bűnnek hosszú az árnyéka, ez intellektuálisan is igaz” - mondta a kormányfő, s úgy folytatta, hogy ha az ember egy intellektuális munka elvégzése nélkül cselekszik, annak az árát előbb-utóbb meg kell fizetni, most a háború kérdésében Orbán szerint így állunk.

A miniszterelnök szerint Európa úgy ment bele a háborúba, hogy nem tisztázta, mit jelent a győzelem.

„A Krímet is vissza kell venni? Szevasztopol NATO-zászló? Moszkva? Mi a győzelem?”

- kérdezgette Orbán, aki maga a béke tartalmát nem definiálta soha. Reméli, hogy ezt az el nem végzett munkát holnap pótolják.

A Euronews megkérdezte, hol helyezkedik el Vlagyimir Putyin Orbán szerint a háború- és béketáborban. Orbán Viktor kitért, azt mondta, nem Oroszország, hanem most csak a nyugati közösségről beszélt. A „bírósági aktivizmusról" azt mondta, van egy alkotmányunk, követjük a nemzeti jogszabályokat, ugyanakkor az Európai Bizottság beperelt minket az Európai Bíróság előtt, mert szerintük rosszat tettek. Szerinte hasonló helyzet Olaszországot is érintette, és az egész helyzet azzal jár, hogy megbénulnak a nemzeti kormányok, nem tudják az emberek akaratát képviselni. A szavazók pedig ezt nem fogják elfogadni, mert ők azért választják a vezetőket, hogy az akaratukat hajtsák végre. Szerinte

itt túlszabályozás van, ami elveszi a nemzetektől a döntés lehetőségét.

Az ATV afelől érdeklődött, mit fog gazdaságilag profitálni Trump új elnökségéből Magyarország, ismerve például a Trump által belengetett protekcionizmust. Orbán Viktor „mértéktartást javasolt”, mert a méret számít,

az Egyesült Államoknak „ezer nagyobb dolga van”, mint a magyar ügyekkel foglalkozni, de „rajta vagyunk a listán”, „ahol a helyünk van”

- mondta a kormányfő. Trumpot börtönbe akarták zárni, el akarták kobozni a vagyonát, meg akarták ölni, és ma ő az Egyesült Államok elnöke, ezért ő büszke arra, hogy vele „harcolhat” együtt.

Orbán Viktor továbbra sem adott magyarázatot arra, hogy pontosan milyen békét szeretne, hiába kapott kérdést ezzel kapcsolatban a Reuterstől is. A tűzszünet fontosságáról beszélt, aminek szerinte nem előfeltétele az, hogy lássuk, milyen feltételek mentén lesz béke. Az előfeltétel a kommunikáció megléte. Legyen tűzszünet, ami időt és lehetőséget ad a tárgyalások lefolytatására.

Ha megvan a tűzszünet, akkor beszélhetünk arról, hogy milyen béke elfogadható mindenkinek.

A Bloomberg következett, arról faggatták, a saját vagy Trump álláspontját képviseli akkor, amikor az Ukrajnának juttatandó 50 milliárd eurós támogatási csomag felülvizsgálatáról beszélt. Nincs felhatalmazása mások nevében beszélni - mondta Orbán, hozzátéve, közelről követte ugyanakkor, hogy az EU-ban milyen kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, miből is lehet finanszírozni ezt a háborút.

Az 50 milliárd eurós csomag kérdése egy folyamat, vannak kételyek, különösen az amerikai elnökválasztás fényében. Ráadásul nyilván 50 milliárd nem elég, jönnek majd új kérések. Azt ki fogja finanszírozni? Miből?

- tette fel a kérdést a miniszterelnök. Orbán szerint az európai emberek egyre kevésbé állnak készen arra, hogy finanszírozzanak egy olyan háborút, amit nem értenek egészen. Az amerikai választások pedig új fejezetet nyitnak.

Végezetül a BBC kérdezhetett Orbán korábbi egér-elefánt hasonlatát felidézve. Kérdésére, hogy Trump EU elleni vámokat tervez, és ez nem jelent-e gondot Magyarország számára.

Orbán azt mondta,

az egérnek ugyanúgy gyorsnak kell maradnia, akkor is, ha áll mellette egy elefánt.

Ukrajna megérdemli a szép jövőt, mert sokat szenvedett, de nem mindegy, milyen biztonsági architektúra épül. Előfordulhat, hogy olyan helyzet áll elő, mint a második világháború után. Ha Európa szeretne részt venni a biztonsági architektúra építésében, akkor aktívnak kell maradnia, hogy ne mások döntsenek helyette. Az amerikai elnök álláspontját ismerjük, nagyon kemény tárgyalópartner a kereskedelmi kérdésekben, de fontos a jó megállapodás elérése.