- Magánellátókhoz kényszerülnek az állami rendszerből kiszoruló magyar betegek, évente már 600-800 milliárd forintot költenek

Magyarország;felmérés;szemészet;Lézeres szemműtét;magánegészségügy;

2024-11-09 05:50:00 CET

Több mint nyolcmilliárd forintot költöttek tavaly Magyarországon a rövid- és távollátók arra, hogy lézeres beavatkozással megszabadulhassanak a szemüvegeiktől. Ez az eljárás csak a magánszolgáltatóknál érhető el, a műtét szemenként 159 ezer forinttól akár 487 ezer is lehet. Az egyre dráguló, éleslátáshoz szükséges eszközök mellett a lézeres műtét költségei három-négy év alatt megtérülhet – derül ki a TOP30 kiadvány összeállításból, amelyben idén a szerkesztők a lézeres látásjavítással foglalkozók piaci helyzetét elemezték.

Ezzel a beavatkozással a szem fénytörési hibáit, az öregedéssel járó problémákat lehet korrigálni. Tavaly nyolcezer ilyen beavatkozást végeztek a hazai magáncentrumok. A szolgáltató kiválasztásáról a páciensek az online-térben felelhető információk alapján döntenek, erre utal a kötet szerkesztői szerint, hogy a válaszadók 82 százaléka mindössze egyetlen szemészeti klinikát keresett fel, ahol a műtét meg is történt. A szolgáltató kiválasztásában az intézmény jó híre, a biztonság, az alkalmazott technológia, a kezelés ára döntő. Már egészen fiatalok is (18-40 évesek) is kérik a lézeres látásjavítást. A másik szintén keresett szolgáltatás, különösen 80 év felett a szürkehályog műtétek. Ez elérhető ugyan az állami ellátásban is, de ott hosszúak a várólisták, több ezren várnak ilyen operációra.

A szemészeti beavatkozásokért a páciensek döntően készpénzben, bankkártyával fizetnek, s noha több helyen van lehetőség részletfizetésre, ezt csak az érintettek alig egy százaléka választja.

A magánpiacon a betegek összességében évente már 600-800 milliárd forintot költenek, azaz az ellátások 20-25 százalékát már ez a szegmens végzi.

Az utóbbi időben pedig egyre inkább azok a páciensek fordulnak magánorvoshoz, akik nem jutnak be az állami rendelőbe, kórházba. A Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. három év méri a magánegészségügyben egyebek mellett a lakosság költéseit. Adataik szerint a háztartások évente 360 ezer forintot költenek egészségügyre, ebből 44 ezer forintot a magánszolgáltatóknál költenek el. Az előző évekhez képest ez az összeg 2024-ben sem nőtt. A válaszadók mindössze két százalékának az ár egyáltalán nem számít, ha az egészsége helyreállításáról van szó. További 21 százalékuk pedig úgy nyilatkozott az ár másodlagos, ha teheti igyekszik a legjobb ellátót megtalálni. A megkérdezettek 48 százaléka a legjobb ár-értékarányú szolgáltatásokat keresi, 29 százalékuk az, aki kevéssel vagy egyáltalán nem tud a minimálisan szükségesnél többet költeni.