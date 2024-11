- Intim kapcsolat közben végzett gyilkosa a Budapesten eltűnt amerikai nővel

18+;gyilkosság;erőszak;elfogás;emberölés;

2024-11-09 16:49:00 CET

Szigliget külterületén, egy erdős részen rejtette el áldozatát az az ír férfi, akit azzal gyanúsít a rendőrség, hogy Budapesten meggyilkolt egy amerikai nőt - közölte szombat délután a rendőrség.

Korábban mi is hírt adtunk róla, hogy a 31 éves amerikai állampolgárságú, Oregon államban nővérként dolgozó Mackenzie Michalski november 5-én éjszaka, a bulinegyedből tűnt el. A körülmények több mint gyanúsak voltak, ugyanis Airbnb-szállására sem ment vissza.

A körözési eljárás során a rendőrök a kamerafelvételeken felfigyeltek egy férfira, akivel az eltűnt lányt több szórakozóhelyen együtt látták. Tekintettel arra, hogy az elfogást követően olyan további bizonyítékok kerültek elő, amelyek megalapozták az emberölés gyanúját, ezért emberölés miatt indítottak nyomozást, majd egy nap alatt sikerült elfogni a feltételezett elkövetőt.

A Magyarországra turistaként érkező nő a Szimpla Kertben megismerkedett egy nála néhány évvel idősebb ír férfival, akivel egy másik szórakozóhelyre is átmentek, ott táncoltak, majd közelebb kerültek egymáshoz. Ekkor a nő úgy döntött, hogy felmegy a férfi erzsébetvárosi, bérelt lakásába, ahol intim kapcsolatba kerültek. Gyilkosa ekkor végzett vele. Az elkövető ezután igyekezett eltüntetni a gyilkosság nyomait: apartmanjában kitakarított, és a lány holttestét egy ruhásszekrénybe rejtette, amíg elment egy bőröndöt venni. Ezután a lány testét a bőröndbe rakta, autót bérelt, és a bőrönddel a csomagtartóban elindult a Balaton felé. Szigliget külterületén, egy erdős részen rejtette el áldozatát, majd visszaautózott Budapestre, ahol elfogták. Emberölés miatt hallgatták ki. Itt elismerte, hogy végzett a nővel, de a történteket balesetnek állította be. A nyomozóknak megmutatta azt is, hová rejtette el a holttestet. A rendőrség őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatását.

Sokatmondó az is, hogy a feltételezett elkövető a gyilkosság után milyen kifejezésekre keresett rá az interneten: „Valóban megeszik a disznók a holttesteket?”, „Milyen szaga van a holttestnek miután lebomlik?”, „Rothadó hússzag eltávolítása”,„Budapest webkamerák”, „Mi történik az eltűnt személy bejelentése után?”, „Mennyire megbízható a rendőrség Budapesten?” – hangzott néhány közülük.

A tájékoztatás sem a gyilkosság indítékára, sem annak elkövetési módjára nem tér ki. Szombat este az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közvetlen közelében gyertyagyújtással emlékeznek meg az áldozatról.