- Semjén Zsolt szerint mindenki Orbán Viktorhoz viszonyítva pozícionálja magát

egyház;KDNP;pedofília;Semjén Zsolt;

2024-11-12 12:35:00 CET

Talán Mátyás király óta nem volt olyan világpolitikai befolyása Magyarországnak, mint most - jelentette ki a miniszterelnök-helyettes az állami médiának adott nyilatkozatában.

Semjén Zsolt szerint bármilyen furcsa is ez egy tízmilliós országtól, de a világpolitikát tematizáljuk, s az emberiség legfontosabb kérdéseire jó válaszokat adunk: vagyis „no migration, no gender, no war”. Kifejtette, nevetséges az ellenzék azon állítása, miszerint Magyarország elszigetelődött. Orbán Viktorhoz viszonyítja magát nem csak Ausztria és Szlovákia, hanem az Egyesült Államok, sőt, a kormányfőhöz képest határozzák meg pozíciójukat ellenfelei is, a világdiplomácia központja pedig Budapesten van.

Jutott idő az ellenzék bírálatára is, mivel véleménye szerint a Momentum és a Demokratikus Koalíció (DK) pártpolitikájának megvalósítását akadályozza az egyház.

Amíg bibliai alapon állunk, addig ilyen „transgender baromságokat” nem fognak tudni a magyar társadalom torkán lenyomni. A miniszterelnök-helyettes azt hangoztatta, a szent egyház nem a szentek egyháza, s tudomásul kell venni, hogy „a bűnösök egyháza az egyház, de ékesítik a szentek”, és erkölcsi tanítása azért igaz és végső valóság, mert az Isten tekintélye áll mögötte. Mindezt azzal a példával illusztrálta, hogy a Pitagorasz-tétel akkor is igaz, ha a matektanár részeges. Jelezte, valóban vannak az egyházban botrányos és visszataszító esetek - lásd Bese Gergely története - de „ezek kvázi általánosak az egyháznál”.

Megjegyezte, hogy ma Magyarországon 700-an vannak pedofília miatt börtönben, „egyházilag a százada annak, mint ami a világi dolgokban van”, hangsúlyozva, hogy egy eset is sok. Egyben közölte, hogy az egyházi szabályok sokkal szigorúbbak az államiaknál. Ilyen a jelzőrendszer vagy éppen az akkreditált képzések.

A politikus megjegyezte, hogy kánonjogilag az is büntetendő, ami államilag nem - itt példaként Bese Gergelyt hozta fel. Arra a kérdésre, hogy mekkora csalódást okozott a politikusnak az ő ügye, Semjén Zsolt azt mondta, a teológia szerint az eredeti bűn realitás, mindannyiunkban benne van a rosszra való hajlam, éppen ezért küzdeni kell ellene. Emiatt utópista, aki azt gondolja, hogy mindenki szent lesz és feddhetetlen, bár nyomatékosította: botrány ami történt. A miniszterelnök-helyettes szerint a legsötétebb rákosista időket idézné, ha az ellenzék politikai hecckampányok alapján vizsgálóbizottságokat állítana fel egyházi ügyekben.

Egyben leszögezte, pontosan olyan szabályoknak kell vonatkoznia egy pap hitoktatóra, mint egy tornatanárra. Emellett azt is tudni kell, hogy az egyház a saját belső autonóm intézményeiben ennél még szigorúbb kánonjogi szabályokat hozott - fejtegette.

Pártja munkájáról szólva azt mondta, azért csinálják, hogy megvalósuljon Jézus Krisztus evangéliuma.