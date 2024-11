- Lemondott Canterbury érseke, miután egy jelentés készült az anglikán egyházban gyermekeket érő szexuális visszaélésekről

lemondás;gyermekek;jelentés;szexuális visszaélések;fiatalok;anglikán egyház;Canterbury érsek;

Justin Welby Canterbury érsek, miután egy független vizsgálatot követő jelentés amely feltárta, hogy az anglikán egyház nevében eljáró, 2018-ban Kanadában meghalt ügyvéd, John Smyth öt évtizeden keresztül az Egyesült Királyságban és Afrikában három országban összesen 130 gyermeket, fiút, illetve fiatal felnőttet bántalmazott fizikailag, szexuálisan és lelkileg is – írja a Sky News ének lemondása magyarázataként.

Miután őfelsége, a király kegyelmes engedélyét kértem, úgy döntöttem, hogy lemondok – közölte az érsek. Az említett jelentés köveztetése szerint Justin Welbyt bíróság elé állították volna, hogy ha az ügyben hivatalos rendőrségi feljelentés születik. Az érsek ugyanis már 2013-ban értesült , és úgy tudta, hogy a rendőrséget is értesítették, és azt hitte „megfelelő állásfoglalás” készül. Most elismerte, tévedett, és mindezért – ahogy fogalmazott – világos személyes és intézményi felelősséget kell vállalnia. Szégyenérzetről is beszélt az anglikán egyház elmaradt megújulása miatt, de szerinte mások feladata, hogy megítéljék, mi történt.

A BBC felidézte, hogy az érsek a jelentés napvilágra kerülése után csaknem egy hétig gondolkodott, sőt azt mondta, hogy nem mond le. Az egykori anglikán pap és püspök Gavin Ashenden azt nyilatkozta a lemondás hírére, hogy megkönnyebbült a szexuális zaklatás áldozatai, de az egyház érdekében is, és elfogadhatatlannak nevezte a tíz évig tartó hallgatást.

John Smyth-ről a BBC azt írta, hogy a brit ügyvéd volt az 1970-es és 1980-as években keresztény nyári táborokban megismert fiúkat bántalmazott, szoros kapcsolatban állt az anglikán egyházzal az Iwerne Trust nevű keresztény jótékonysági szervezet egyik vezetőjeként. A szervezet belső vizsgálata már 1982-ben azt állapította meg, hogy férfi a Winchesterhez közeli otthonába viszi a növendékeket, akiket a többi között bottal vert és kényszerített az akaratára. Három év alatt 22 ezernyi „korbácsütésről” volt tudomásuk.