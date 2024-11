- Mátyás nyomdokain

Orbán Viktor;Donald Trump;magyar diplomácia;Milorad Dodik;

2024-11-14 06:00:00 CET

Donald Trump győzelme szárnyakat adott kormányfőnknek. Igaz. tőle szokatlan szerénységgel azt mondta, az utóbbi száz évben nem volt olyan erős a diplomáciánk, mint most. Elvégre mondhatott volna sok-sok évszázadot, igaz, később megtette ezt helyettese, aki Mátyás király óta nem látja ilyen sikeresnek a magyar diplomácia teljesítményét. Még egy-két nap és kiderül, hogy voltaképpen Magyarország történelmének legsikeresebb diplomáciai időszakát élhetjük át. Ezt komoly tények is alátámasztják. 2018-ban maga Szijjártó Péter külügyminiszter dicsekedett el azzal, hogy Magyarország megfigyelői státuszt kapott a Nemzetközi Türk Akadémiában. Egy hete Orbán Viktornak tapsolt az egész világ azután, hogy megkapta a világszerte irigyelt a „Türk Világ Legfelsőbb Rendje” kitüntetést. Nem csak a türk államok, Milorad Dodik boszniai szerb elnök is felismerte miniszterelnökünk párját ritkító béketeremtő képességeit: áprilisban kormányfőnk a köztársaság legmagasabb szintű elismerését vehette át a szeparatista politikustól. „Hálás szívvel, nagy szeretettel adjuk át ezt a kitüntetést” – mondta meleg szavakkal a boszniai szerb vezető.

A magyar diplomáciai diadalmenet fontos állomása volt az is, amikor 2021-ben Szijjártó Péter a Barátságért kitüntetést vehette át magától Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése terén tett erőfeszítéséért. Röviddel azután történt mindez, hogy a magyar külügyminisztérium szervereire a régi barátságra való tekintettel testvéri buzgalommal engedték be a békepárti orosz hackereket.

Való igaz, a sikersztorihoz tartoznak az észak-koreai külügyminisztérium nemrég napvilágot látott, Orbán Viktort méltató szavai, amelyben elismeréssel beszélt a magyar kormányfőnek az EU elleni szuverenitási harcáról. Bizonyára kiemelt helyre teszi majd miniszterelnökünk Alekszandr Lukasenkónak a magyar nemzeti ünnep alkalmából küldött kedves sorait: figyelmesen „sok erőt, jó egészséget” kívánt Orbánnak.

És akkor még nem említettük a dicsőséges múlt heti uniós informális uniós csúcsot, amikor egyes állam- és kormányfők bizonyára nehezen leplezhető irigységgel tekintettek kormányfőnkre, aki – mint tudjuk - minden olyasmit meglát, amit mi nem. Lám, Trump győzelmét is megjövendölte, s ezzel nem csak belépett a zsenik sorába, ahogy ezt Menczer Tamás is meglátta, hanem világhatalmi tényezővé is vált.

Csak az ellenség állítja, hogy nem a magyar diplomácia fantasztikus teljesítménye miatt rendezték Budapesten az EU-csúcsot, hanem mert Magyarország az EU soros elnöke. Az is csak hazugság, hogy mindaz, amit miniszterelnökünk a nemzetközi színtéren produkál trollkodás, egy értékrend semmibe vétele. Az pedig nem egy ország befolyását jelzi, ha ugyan valóban többet beszélnek a jelentőségénél, de szinte kizárólag negatív értelemben. És azok is csak a nép ellenségei, akik szerint például a határnyitás, Magyarországnak a vasfüggöny lebontásában játszott szerepe nagyobb siker volt a magyar diplomácia szempontjából az illiberális, antidemokratikus vezetőktől kapott kitüntetéseknél, vagy a sztálinista Észak-Korea méltatásánál.