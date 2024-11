- Tovább várakoztatják Várhelyi Olivért, előreláthatólag csak a jövő héten fog eldőlni, hogy jelölését megerősítik-e az EP-ben

EU-biztos;

2024-11-13 18:51:00 CET

Előreláthatólag csak a jövő héten fog eldőlni, hogy Várhelyi Olivér biztosi jelölését megerősítik-e az Európai Parlament (EP) illetékes bizottságai, és megfosztják-e feladatkörei egy részétől. A magyar politikus sorsáról mindaddig nem döntenek, amíg az EP illetékes frakcióinak nem sikerül megegyezniük a következő Európai Bizottság (EB) hat alelnök-jelöltjéről. Utóbbiakat kedden hallgatták meg a kijelölt parlamenti szaktestületek, de a politikai csoportokat képviselő szóvivők (koordinátorok) nem tudtak dűlőre jutni a megerősítésükről. Így Várhelyivel együtt egy csomagban határoznak valamennyiükről, várhatóan csak a jövő héten, mivel ezen a héten a képviselők plenáris ülést tartanak.

Egy parlamenti bennfentes szerint még így sem futnak ki az időből, az EB november végére, december elejére tervezett hivatalba lépését nem veszélyezteti a csúszás.

Az egészségügyi és állatjóléti tárcára jelölt Várhelyi Olivér – aki jelenleg a bővítésért és szomszédságpolitikáért felel a brüsszeli végrehajtó testületben – a múlt szerdán négy európai parlamenti bizottság előtt számolt be arról, hogy új posztján mik a tervei. A több mint három órás meghallgatáson nem sikerült megszereznie a koordinátorok kétharmadának a támogatását, akik rögtön az ülés után úgy döntöttek, hogy további írásbeli kérdésekre kell válaszolnia. Várhelyi a múlt csütörtökön 24 órát kapott, hogy feleljen az öt csokorba szedett, döntően szakmai és technikai kérdésekre. A kijelölt képviselők hétfőn értékelték volna a válaszait, de a határozathozatalt ismét elhalasztották. Elvileg szerdán jött volna el az igazság pillanata, csakhogy az alelnök-jelöltek körüli politikai kötélhúzás miatt ez ismét elmaradt. Most Várhelyi Olivér is annak a csomagnak a része lett, amelyről a politikai csoportok próbálnak megállapodni, lehetőleg minél több engedményt kicsikarva egymástól. Rajta kívül az alelnöki posztra jelölt olasz Raffaele Fitto és a spanyol Teresa Ribera megerősítése körül dúlnak a politikai indulatok. Fitto a szélsőjobboldalinak titulált Olasz Testvériség párt színeiben próbálja megszerezni a progresszív erők támogatását is, míg a spanyol szocialista Ribera továbbjutását a kereszténydemokraták próbálják akadályozni. Ha mindkét oldal enged, megszülethet a kompromisszum, amelynek része lehet, hogy megnyirbálják Várhelyi Olivér tárcáját. Mint egy EU forrás lapunknak megjegyezte, leginkább a nők szexuális reproduktív egészségével kapcsolatos feladatkörét veszítheti el, miután a meghallgatásán nem sikerült elfogadható válaszokat adnia az abortuszhoz való hozzáférést firtató kérdésekre.