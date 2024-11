- Nagy tömeg tüntetett a szélsőjobbos rendezvénynek helyt adó brüsszeli Magyar Háznál

Brüsszel;tüntetés;Magyar Ház;

2024-11-13 21:12:00 CET

Nagy tömeg tüntetett szerda este a brüsszeli kormányzati negyedben fekvő Magyar Ház előtt, ahol a Marine Le Pen nevével fémjelzett francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke, Jordan Bardella tartott könyvbemutatót. Lapunk tudósítója nem tudott közel férkőzni - a magyar állam tulajdonában lévő - épülethez, mert rengeteg ember vette körül és egy rendőrségi csapatszállító állt a közelében, amely egy idő után elindult a tömeg felé. Több baloldali és antifasiszta csoport hirdetett demonstrációt az esemény helyszínére, nagy részük transzparensekkel érkezett tizen- és huszonéves fiatal volt. Néhányuk megpróbálta áttörni a rendőrkordont, amire a rendőrség könnygázzal és vízágyúval válaszolt.

A rendfenntartók a Magyar Ház körüli utcákat és a közeli metróállomást is lezárták zavargásoktól tartva.

A 29 éves Jordan Bardella “Amit keresünk” című önéletrajza néhány napja jelent meg Franciaországban. A dedikálással összekötött brüsszeli könyvbemutatóra abban a Magyar Házban került sor, amelyet 2021-ben 10 millió euróért vásárolt meg a magyar állam, és legalább ugyanennyiért újíttatott fel. Az épületet idén nyáron, az EU Tanács magyar elnökségének kezdetén adták át.

Kormányzati illetékesek sokáig azzal magyarázták a belga miniszterelnöki rezidencia tőszomszédságában fekvő ingatlan megvásárlását, hogy a soros magyar elnökség céljaira kell, később pedig kulturális központként fog működni. Lapunk — amely tavaly júliusban először számolt be a milliós beszerzésről — bennfentes forrásokra hivatkozva már akkor megírta, hogy az épület Orbán Viktor és a Fidesz nemzetközi kapcsolatépítését szolgálja majd, szélsőjobboldali és populista szövetségeseinek találkahelye lesz. A Magyar Ház szerdai vendége is közéjük tartozik: Jordan Bardella nem csak a Nemzeti Tömörülés elnöke, hanem a Fidesznek is helyet adó Patrióták Európáért nevű európai parlamenti frakció vezetője.

Nem ez az első eset, hogy Orbán Viktor radikális híveit ellenségesen fogadják a belga fővárosban. Idén áprilisban egy brüsszeli kerületi polgármester arra hivatkozva tiltotta be a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli irodája által szervezett NatCon konferenciát, hogy a környékükön nem látják szívesen a rasszista, szélsőséges politikusokat, a tüntetők pedig veszélyt jelentenek a közrendre. A bíróság később érvénytelenítette a tiltást.