2024-11-14 10:19:00 CET

Az Orbán-kormány benyújtotta a nem épp szuverén módon az amerikai elnökválasztáshoz igazított költségvetést is. A miniszter szerint reálisan számolhatunk azzal, hogy a jövő évben elérhetővé válik a béke, így több pénzt lehet fordítani gazdaságfejlesztésre, béremelésekre, támogatásokra. 2025-től az induló Demján Sándor-terv keretében soha nem látott mértékben tudják majd segíteni a kis- és középvállalkozásokat - ígérte, majd jelezte azt is, hogy bebetonozzák a 13. havi nyugdíj kifizetését. Bérekben is nagyot lépünk előre - állította a tárcavezető, aki szerint a helyzet „lényegesen jobb annál”, mint amiről írni és beszélni szokás. A kabinet tegnapi ülésén a Nagy Márton-féle nemzetgazdasági tárcának mandátumot adott a bérmegállapodások segítéséhez. A minimálbér emelését a következő három évre szeretnék meghatározni. Megismételte a bruttó egymilliós átlagbérről szóló kormányzati szólamot.

A kabinet folytatja az oktatásban a pedagógusbér-emelést, szerinte nagy lépés történt az idei évben és a jövő évben is nagy lépés lesz. A vízügyi ágazatra is 30 százalékos béremelést ígért Gulyás Gergely. A nemzeti konzultációtól azt várják, hogy igazolják a kormányzati célkitűzéseket, ezért mindenkit arra buzdított, hogy töltse ki.

Vitályos Eszter ismét tett egy felsorolást a különféle kormányzati beruházásokról, egyebek közt Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal, valamint a Békéscsaba-Lökösháza vasútvonal fejlesztését ígérte. Közel 500 beruházást adnak át a következő évben - mondta.