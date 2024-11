- Súlyos, megosztott helyzetben az anglikán egyház

lemondás;gyermekbántalmazás;anglikán érsek;eltussolás;

2024-11-15 13:36:00 CET

Ahogy erről lapunk korábban röviden beszámolt, Canterbury érseke, Justin Welby kedden bejelentette visszavonulását. A világszerte 85 millió tagot számláló anglikán egyház vallási vezetője Keith Mankin múlt héten napvilágot látott jelentése nyomán dobta be a törülközőt. Az áttekintés állításai szerint Justin Welby elmulasztott fellépni és cselekedni egy John Smyth nevű szadista keresztény ügyvéddel szemben, akivel még a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején szorosan együttműködve több alkalommal is töltött időt egyházi táborokban. Mankin a szociális ellátásban dolgozott igazgatóként, azt megelőzően pedig egy független gyermekgondozási vállalat vezérigazgatója volt, így komoly tapasztalatokkal rendelkezik szexuális és más jellegű abúzusok feltárása terén. A korábbi gyanút megerősítve állította, hogy 1978 és a 2000-es évek között Smyth Angliában, Zimbabwében és a Dél-Afrikai Köztársaságban legalább 130 fiút és fiatalembert molesztált szexuálisan, illetve tett ki leírhatatlanul brutális veréseknek, kínzásoknak.

Összefoglalója szerint az anglikán egyház hivatalosan már legkésőbb 2010-ben tudott Smyth bűneiről, 2013-ban pedig már rendőrségi vizsgálat is indult ellene, 2017-ben egy adásban a Channel 4 televízió név szerint megemlítette.

Justin Welbyt 1992-ben szentelték fel pappá és gyorsan haladt felfelé a ranglétrán, 2013-ban már el is nyerte kinevezését Canterbury érsekévé. A jelentés felrója, hogy már a hetvenes években fel kellett volna tűnnie neki, milyen megengedhetetlen helyzetekbe sodort rá bízott gyermekeket az ügyvéd, akiről a lapok fontosnak tartják megemlíteni, hogy áldozatai jelenlétében megszállott maszturbáló hírében állt. Sőt, Welby egy nyilatkozatában "bűbájos, vidám, nagyon okos embernek és kitűnő szónoknak nevezte, hozzátéve ugyan, hogy különböző körökben mozogtak". Helyzetét súlyosbította, hogy 2013-ban, immár Canterbury érsekeként nem fordult a rendőrséghez belső információival, miután hivatalosan is értesült az akkor kezdődött vizsgálatról. Lemondó levelében erre azt a magyarázatot adta, hogy "tévesen úgy gondolta, magától következik majd a megoldás. Világos, hogy személyes és intézményes felelősséget kell vállalnom a 2013 és 2024 közötti hosszú és az érintettek traumáját meghosszabbító folyamatért". Ha csak közvetett formában is, Justin Welby passzivitása hozzájárult ahhoz, hogy John Smyth szabadon éljen és tisztességben haljon meg 2018-ban, 77 éves korában.

Canterbury érsekei, hasonlóan a pápákhoz és királyokhoz, nem szoktak lemondani, bár ez az utóbbi években mindkét kategóriában előfordult. Az utóbbi időben bevett szokássá vált viszont, hogy 70 éves korban nyugalomba vonulnak, azaz Welbynek már csak két évet kellett volna kihúznia az anglikán egyház élén. Az egyházi vezető Harry herceg és Meghan általa celebrált királyi esküvője, II. Erzsébet búcsúztatása, majd Károly király koronázása révén is világhírre tett szert méltóságot és bölcsességet sugárzó fellépésével. Most, amikor hirtelen távozásával elkerülhetetlenül szükségessé vált tizenegy évi szolgálatának értékelése, az összkép meglehetősen vegyesnek bizonyul. Egy gyorsan változó társadalomban vitathatatlanul igyekezett alkalmazkodni az elvárásokhoz. Vezetése alatt született meg a döntés, hogy nők is betölthetik a püspöki tisztséget. Ebből a szempontból ironikus, hogy a máig e rangot elért 24 nő egyike, Helen-Ann Hartley, Newcastle püspöke volt az, aki a végső lökést adta Welby bukásához, lemondásának nyilvános követelésével.

Bátorság és kitartás egyaránt szükséges volt az egyházon belüli nemi egyenlőség megvalósítására tett erőfeszítésekhez. Ahhoz pedig saját konzervatív beállítottságán is felül kellett kerekednie, hogy támogassa az ugyanazon nemű pároknak nyújtott templomi áldás elfogadását és gyakorlatba való ültetését. Ahogy azonban erre a BBC News elemzése rámutat, ez nem jelenti azt, hogy ki lett volna mondva a meleg emberek egyház előtti egyenlősége, vagy - erről nem is rendeztek szavazást, - hogy megérdemelnék a házasságkötés szabadságát az anglikán templomokban. Mielőtt Justin Welby meghallotta Isten hívó szavát, és radikális irányváltásra szánta el magát, tizenegy évet töltött egyre magasabb pozíciókban a nemzetközi olajiparban. Talán ezzel is összefüggésben állhatott, hogy gyakran viselkedett inkább vezérigazgatóként, akár politikusként, mint spirituális vezetőként. Bele is avatkozott mellesleg a politikába, amikor ellentmondásosan elítélte az előző, konzervatív kormány tervét az illegális bevándorlók Ruandába való deportálására.

Canterbury érsekének távozásával fókuszba került az intézményes felelősség is, miután a Makin-jelentés szerint maga az egyház "mulasztott el lehetőségeket", hogy John Smyth bíróság elé kerüljön. A friss botrány kirobbanásával a szexuális ragadozó áldozatai, de egyházi személyiségek is követelik további, nemi molesztálások és fizikai bántalmazások előtt szemet hunyt vallási tisztségviselők távozását. Stephen Cottrell yorki érsek szerint püspököktől nem kellene megválni, csak a "kihágások eltussolásában részt vevő aktív szereplőktől". A második legmagasabb rangú anglikán vezető reményei szerint már jövőre működni fog a gyermekek biztonságát garantáló független egyházi felügyelet.