- Digitalizált való világ, megszűnik a hagyományos Ügyfélkapu 2025. január 16-án

ügyfélkapu;digitális állampolgárság ;

2024-11-15 09:47:00 CET

Az Ügyfelkapu egy szolgáltatási térhez való hozzájutási lehetőség, és hogy ne lehessen könnyen „betörni”, létrehoztak egy biztonsági szempontól erősebb rendszert Ügyfélkapu+ elnevezéssel. Az elektronikus ügyintézés térnyerése és a fogyasztói igények miatt megalkottak egy Digitális Állampolgár Program (DÁP) nevű alkalmazást is, aminek használatával egyre több hivatali ügyet lehet okostelefonon keresztül elintézni szinte bárhonnan és bármikor, személyes jelenlét nélkül. A DÁP használata természetesen nem lesz kötelező, csupán alternatívát jelent majd Ügyfélkapu+ mellett. E két „megoldás” közül kell választania annak, aki interneten kereszül kívánja intézni ügyeit legkésőbb 2025. január 16-ig. Aki egyiket sem, az nem fogja tudni elérni az eddigi ügyfélkapus adatait és hivatali ügyeket sem fog tudni intézni interneten keresztül. Fontos hangsúlyozni, hogy megmarad a személyes ügyintézés lehetősége, megmaradnak a kormányablakok is. Továbbra is használhatók a hagyományos ügyintézési csatornák, például az asztali számítógépen elérhető webes felületeket, mint a magyarorszag.hu.

Külön értesítőt nem küldenek a változásról, de minden ügyfélkapus belépéskor villog az üzenet, hogy januárig közepéig dönteni kell és itt elolvasható a változtatáshoz szükséges tudnivalók.

Az Ügyfélkapu+ abban különbözik elődjétől, hogy a belépéshez kétlépcsős hitelesítés szükséges. Azaz, nem csak a felhasználónevet és a jelszót kell beírni, hanem egy kódot is pluszban, amely kizárólag az adott felhasználó birtokában lévő mobileszközhöz köthető. A hitelesítő alkalmazás 30 másodpercenként generál új kódot. Használatához nincs szükség internetre, az alkalmazás az ideiglenes kódot a saját, belső ideje alapján generálja.

Az Ügyfélkapu+ szolgáltatás használatához Ügyfélkapu regisztráció és egy olyan mobileszköz szükséges, amely képes futtatni a független hitelesítő alkalmazásokat. Ilyen alkalmazás például az Android és az iOS platformon is díjmentesen elérhető NISZ Hitelesítő. Az emelt szintű azonosítási szolgáltatás igénylése az ugyfelkapu.gov.hu felületen történő bejelentkezést követően – az ügyfélkapus felhasználónév és jelszó megadása után – kezdeményezhető. A felhasználó először kiválasztja az Ügyfélkapu+ igénylése menüpontot, majd a „Tovább az Ügyfélkapu+ igényléshez” gombra kattintva tudja párosítani az eszközeit a szolgáltatással.

A másik lehetőség a Digitális Állampolgár Program, amelynek kulcsa a DÁP mobilalkalmazás, amit egy okostelefonra kell letölteni, de ennek hiányában is használható, ez esetben egy webes hitelesítő alkalmazást kell a számítógépre letölteni. A DÁP tudja mindazt, amit az Ügyfélkapu, de sok egyéb, egyre bővülő szolgáltatás is elérhető általa. A mobilalkalmazással e-mail cím és jelszó nélkül, QR-kóddal bejelentkezhetünk az azonosítást kérő állami weboldalakra és alkalmazásokba. A későbbiekben lehetőség lesz digitális aláírásra is, így azt követően már nem lesz szükség a szerződések kinyomtatására, aláírására és beszkennelésére. Sőt, egy rendőri igazoltatásnál is helyettesítheti a személyi igazolványt, a vezetői engedélyt és a lakcímkártyákat. Aki a DÁP-ot választja, annak megmarad 2026-ig az Ügyfélkapu+ is. A DÁP kizárólag olyan adatokat tartalmaz (személyes adatok, okmányok és a gépjármű adatai), amelyek eddig is szerepeltek az állami nyilvántartásokban – csak egy helyre gyűjtve, a telefonunkba.

A program egyik legfőbb kérdése az adatbiztonság. A modern okostelefonokon elérhető legfejlettebb védelmi funkciók, például az ujjlenyomat- vagy arcfelismerés-alapú azonosítás is része az új rendszernek. Az alkalmazást a jelen pillanatban elérhető legkomolyabb és legbiztosabb védelem védi - olvasható a egov.hu oldalon