- Két fideszes EP-képviselő ellen indulhat eljárás egy New York-i utazás és egy Donald Trumppal töltött gálavacsora miatt

Fidesz;Gál Kinga;Transparency International;Donald Trump;

2024-11-16 16:21:00 CET

Öt szélsőjobboldali EP-képviselő, köztük a fideszes Gál Kinga és Schaller-Baross Ernő ellen követel vizsgálatot a Transparency International, miután egy tavalyi New York-i utazás költségeit a szervezet szerint nem számolták el - írja a The Guardian.

Az EP-képviselők a New York Young Republican Club (NYYRC) rendezvényén vettek részt 2023 decemberében, amelyen Donald Trump is megjelent. A két fideszes politikuson kívül az érintettek: a német AfD EP-képviselője, Maximilian Krah, az olasz Liga politikusa, Susanna Ceccardi, valamint az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) részéről Harald Vilimsky. Utóbbi a The Guardian megkeresésére nem válaszolt, előbbi négy - köztük a két fideszes EP-képviselő - tagadta, hogy szabálysértést követtek volna el. Arra hivatkoztak, hogy az utazásokat a kormányuk, a pártjuk, illetve a képviselőcsoportjaik finanszírozták.

A gálán a küldöttek a küldöttek 699 és 1399 dollár közötti összeget fizettek azért, hogy Donald Trump megvendégelje őket egy többfogásos francia vacsorával, valamint legfelső polcról való italokkal. Az itt elhangzott, mintegy 80 perces beszédében jelentette ki az azóta megválasztott amerikai elnök, hogy egy napig diktátor szeretne lenni annak érdekében, hogy „falat fúrjon”.

Az Európai Parlament 2023-ban, a Katargate-botrány után megszigorított magatartási kódexe értelmében az EP-képviselők kötelesek nyilatkozni, ha harmadik fél fizet számukra egy rendezvényen való részvételt, beleértve az utazási, szállás- és egyéb költségeket. Kivételt az képez ez alól, ha az adott részvételt az illető pártja, vagy kormánya finanszírozza meg.

Gál Kinga a Guardian kérdésére kijelentette, hogy utazásának minden költségét a Fidesz állta, Schaller-Baross Ernő pedig azt közölte, hogy az Orbán-kormány külkapcsolatokért felelős miniszteri biztosaként kapott meghívást a rendezvényre, ennek megfelelően költségeit a Miniszterelnökség fizette.