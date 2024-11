- Az ELTE a tudomány szabadsága jegyében kiállt amellett, hogy Orbán Balázs nemzeti szuverenitásból ott doktorálhasson

ELTE;doktori disszertáció;Orbán Balázs;

2024-11-16 17:23:00 CET

az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleményben reagált, miután kiderült, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a felsőoktatási intézményben doktorálni, nem is akármilyen témában: a nemzeti szuverenitásról fog értekezni. Mint beszámoltunk róla, a doktori tanácsban ketten is a miniszterelnök politikai igazgatója PhD-értekezésének védésre bocsátása ellen szavaztak, ami ritkaságnak számít.

Miután a téma sajtóvisszhangot kapott, az ELTE közleményt adott ki. Ebben az szerepel, hogy az egyetem „megkérdőjelezhetetlen és korlátozhatatlan értéknek” tekinti a tudomány szabadságát. Ez a működésének, valamint a nemzetközi mércével is mérhető kutatási és oktatási kiválóságának alapja. „Az egyetem a tudomány szabadsága elválaszthatatlan részének tekinti azt is, hogy a tudományos műveket és tudományos teljesítményeket kizárólag azok minősége, és ne a szerző személye alapján ítélje meg. Az ELTE vallja azt az intézményi alapelvet is, hogy a különböző gondolkodású, vallású, politikai és ideológiai meggyőződésű egyetemi polgárok alkotnak független szakmai közösséget, amelyben nincsen helye a kirekesztésnek. Az ELTE elhatárolódik minden olyan megnyilvánulástól, amely az Eötvös Loránd Tudományegyetem polgárainak szakmai munkáját azok politikai nézetei és közéleti szerepvállalása alapján minősíti, vagy politikai alapon kérdőjelezi meg bárki jogát ahhoz, hogy egyetemünkön tanulhasson vagy kutathasson.”

Mindemellett az ELTE leszögezi, hogy elutasítja a kutatás szabadságát és a szakmai teljesítményt politikai alapon, vagy más kirekesztő szempont alapján megkérdőjelező megnyilvánulásokat. „A szélsőséges és politikai alapon diszkrimináló megnyilvánulások, még ha azok csak egyes egyetemi polgárok egyéni álláspontját is tükrözik, súlyos károkat okoznak az egyetem közösségének és az intézménynek” - hangzik a közlemény.

Előzőleg Polyák Gábor, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének docense kelt ki felháborodott hangvételű Facebook-bejegyzésben az ellen, hogy az utóbbi időben megadáspárti nyilatkozatával világhírűvé vált Orbán Balázs a szuverenitás kérdésében doktoráljon az ELTE ÁJK-n. „Orbán Balázs kisfőni az ELTE ÁJK-n védi a PhD-dolgozatát. Tényleg mindent, de mindent megérdemlünk. A kormány minden nap beletörli a mocskos talpát az ELTE-be. Minden egyes nap pöccint rajta egyet a szakadék felé, és röhög, ahogy kapaszkodunk, nehogy leessünk. Megalázza a diákjainkat, megaláz minden oktatót és minden munkatársat. Meggyőződésem, hogy Európa legrosszabbul finanszírozott egyeteme vagyunk, ami ennek ellenére, Hankó Balázs és bandája minden hazug hadoválása ellenére minden nemzetközi rangsorban és megmérettetésben még mindig az egyik legjobb magyar egyetem” - fogalmazott Polyák Gábor.

Orbán Balázs december elején védheti meg a dolgozatot, ekkor lesz az értekezés nyilvános vitája. A politikus kérelmét idén vizsgálta a Tudományági Doktori Tanács, mely a szokásostól eltérően nem egyhangúan döntött. A bírálóbizottság 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással engedélyezte Orbán Balázs számára a doktori eljárás megindítását. Ez olyan ritka, hogy idén eddig Orbán Balázsén kívül minden egyes védésre bocsátásról 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással döntött a tanács.