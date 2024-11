- Nagyszabású orosz támadás érte Ukrajna energiahálózatát, legkevesebb öt ember meghalt, Kárpátalján is becsapódott egy orosz drón

Oroszország;Ukrajna;rakétatámadás;áramszünet;infrastruktúra;orosz-ukrán háború;

2024-11-17 17:15:00 CET

Egész Ukrajna területén megszólaltak a légvédelmi szirénák vasárnap hajnalban, amikor Oroszország hozzávetőlegesen 120 rakétával és 90 drónnal vette célba a szomszéd ország energiahálózatát. Mikolajivban két nő meghalt, hat ember – köztük két gyermek – megsebesült, Dnyipropetrovszki területen két vasúti munkás vesztette életét, amikor egy pályaudvaron orosz lövedékek csapódtak be, a Lvivi területen, a Septicki járásban pedig egy nő halt meg, amikor az autójára zuhant egy épület törmeléke, amelyet találat ért. Szerte Ukrajnában összesen 7 polgári személy esett áldozatul a támadáshullámnak, amelyben 19 ember sebesült meg.

Lehetett hallani rakéták és drónok becsapódásának a robaját Kijevben reggel fél 7 és negyed 8 között, de az oroszok célba vették Rivne, Ivano-Frankivszk, Odessza, Zaporizzsja, Dnipro, Krivij Rih és Csekaszi várost is – sorolja a The Kyiv Independent. A légvédelmi szirénák reggel 6 körül szólaltak meg és fél 10 körül hallgattak el.

A Kárpátalja Ma Miroszlav Bileckijre, a kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetőjére hivatkozva arról számol be, hogy a Munkácsi járásban is becsapódott egy orosz drón, úgy tudni, valahol Pósaháza (Pavsino) mellett, hegyvidéki területen, egy erőben érhetett földet. senki sem sérült meg, a kritikus infrastruktúrában esett károkról nem érkezett jelentés. Kárpátalján a Rahói járás légterébe orosz rakéta hatolt be.

Herman Haluscsenko energiaügyi miniszter a Telegramon jelentette be, hogy az energetikai létesítményeket érő támadássorozat miatt ki három megyében, a Kijevi területen, a Dnyipropetrovszki területen és a Donecki területem és a kellett kapcsolni az áramszolgáltatást. Ukrajna geotermikus erőműveiben jelentős károk keletkeztek – közölte a kelet-európai ország legnagyobb magánkézben lévő szolgáltatója, a DTEK, amely szerint az oroszok már több mint 190 alkalommal mértek csapást a hálózatára azóta, hogy Vlagyimir Putyin elnök parancsára 2024. február 24-én Oroszország lerohanta Ukrajnát.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint az ukrán légvédelmi egységek igyekeznek elhárítani az orosz rakétatámadást egyebek mellett Lviv megyében és a fővárosban is. Vasárnap délutáni bejelentések szerint az ukrán légvédelem 102 rakétát és 42 drónt sikerült leszednie az égről, köztük egy hiperszonikus 3M22 Cirkon típusú rakéta volt. Ezeket az oroszok hét Tu-160, 16 Tu-95MS és két Tu-22M3 bombázóról, öt Szu-34-es bombázóról, illetve négy Szu-27 vadászgépről, tíz MiG-31K rakétahordozóról és négy tengeri rakétahordozó anyahajóról indították el.

Oroszország szeptember eleje óta nem indított ilyen nagyszabású drón- és rakétatámadást ukrán célpontok ellen. Cirkáló-, ballisztikus és levegőből indított rakéták, Zirkon, Iszkander és Kinzsal típusúak. Hozzávetőlegesen 120 rakéta és 90 drón jött – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadáshullám után.