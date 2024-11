- Kiengedték a kórházból Szalai Ádámot, a csapattal utazhat haza Budapestre

Hollandia;Szalai Ádám;rosszullét;magyar labdarúgó-válogatott;Nemzetek Ligája;

2024-11-17 11:22:00 CET

Vasárnapra virradóra ki is engedték a kórházból Szalai Ádámot, és a magyar csapattal együtt utazik haza Budapestre – számolt be a jó hírről Szabó Gergő, a labdarúgó-válogatott sajtófőnöke az M4 Sportnak. Hozzátette, a válogatott pályaedzője már éjszaka is a magyar csapat szállodájában aludt.

Amint arról beszámoltunk, Szalai Ádám már az éjjel Facebook-oldalán jelezte, hogy jól van. A válogatott futballisták másodedzője a Nemzetek Ligájában az amszterdami Johan Cruyff Arenában rendezett mérkőzésen a kispadon lett rosszul. Korábbi csapatkapitányunk orvosi ellátása idejére 12-13 percre félbeszakították a mérkőzést.

A holland csapat végül 4-0-ra legyőzte a csapatunkat, Az első hírek szerint újra kellett éleszteni, de később kiderült, szerencsére erre nem volt szükség, stabil állapotban vitték kórházba megfigyelésre. A már biztos csoportharmadik magyar válogatott kedd este a Puskás Arénában a csoportgyőztes németek ellen lépnek pályára.