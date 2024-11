- Donald Trump, nők, hógolyók

Donald Trump;feminizmus;

2024-11-18 06:00:00 CET

Ezen is elgondolkodtam, van és volt szerencsém kortársaim körében is vizsgálni a jelenséget. Egy volt cimborám, a punk korszakomból, dohogva moralizál a közösségi oldalon, hogy a nők kispórolták ezt a francos húsvétot maguknak, mert büdös a készülődés, ahol István bácsi beállhatott évi egyszer ingyen, és ijedten nézem, hogy nem tréfál, aztán azonnal beleáll a halloweenbe, hogy bezzeg ezt a fertőt meg ünnepeljük.

Egy volt kollégám, akivel Skóciában töltöttem egy évet a tetőn mint munkás, cigarettázva rötyögött, hogy a nők butusok, nem kell őket lenézni, de a helyük azért megvan. Később hallottam, hogy „butuska” élettársa 12000 fonttal és a kocsijukkal hagyta ott azon a napon, mikor utcára került hősünk, mert a főbérlő rájött, hogy a város zsenije titokban magyar albérlőknek adta ki felárért a lakást, ahol elméletileg csak ketten éltek hitvesével.

Az általam megfigyelt embercsoportok száma természetesen véges, nagy ívű fejtegetésre nem alkalmas, de egyvalamit biztosan mutat. Nem gondolnám, hogy kizárólag ezen csoportok lennének felelősek Trump győzelméért. Magam inkább arra gondolok, hogy ez a végtelen egyszerű használtautó-kereskedő attitűd, amiben a szolikirály utazik, több szavazatot segíthetett betenni a zsákba. A mi kutyánk kölyke, a butaságára büszke és ezt a fennen hangoztató, orrát a fűre fújó tahó sármja, az ember, aki hamburgert rendel a Fehér Ház fogadására, sok embert vonzhatott. Amerikai barátunk az oktatási rendszer lezüllesztésében is látja a hibát, tömegek élik az életüket széles ismeretanyag nélkül, monoton mozgássorokat végezve adott munkaterületen, végletesen leromlott egészségügyi paraméterekkel, eladósodva és boldogtalanul. Ezen kívül drogjárvány is sújtja az országot, hiedelmek, szekták és vallási csoportok fűszerezik a kérdést, de még ezen túl is száz és száz adalékanyag lehet a kondérban, amit az ördög keverget.

Reggel rosszul ébredtem, fáj a fejem, egész éjjel azt álmodtam, Trump győzött, s reggel keserű az indulás. Már a magyar választásokon is ez történt. Orbán diadalát megálmodtam előre, pedig amúgy sosem álmodom ilyen dolgokat, alvás közbeni utazásaim inkább vidámak vagy érdekesek, izgalmasak, s nem terheltek. Azonban nincs mit tenni, ami megtörtént megtörtént, döbbenten olvasom a híreket a tengerentúlról, és az egészben az a legrosszabb, hogy Kompország jelenlegi zsarnoka elégedetten dörzsöli a kezét, ami azért fájdalmas, mert hazatérésem megint a messzi távolba vész, s elkezd fájni a szívem. Magyar Péter feltűnésével erőre kapott bennem a remény. Engem nem igen izgatnak a huhogások, bízom az ember jellemváltozásában, ezernyi történetem van arról, hogy lumpen, rosszul menedzselt emberekből milyen értékes szereplői lesznek a társadalomnak, szóval engem nem érdekel hősünk múltja.