- Meghalt Charles Dumont, Edith Piaf egyik legismertebb dalának szerzője

gyász;

2024-11-18 17:00:00 CET

Életének 96. évében halt meg hétfőn a francia Charles Dumont, aki Edith Piaf Non, Je ne Regrette Rien (Nem, nem sajnálok semmit) című művének zeneszerzője volt; az énekes-dalszerző olyan sztároknak is komponált dalokat, mint Dalida, Juliette Gréco, Jacques Brel és Barbra Streisand – közölte a gyászhírt a The Guardian.

– Dumont 1929. március 26-án született Franciaországban, a trombitás zenész, énekes és zeneszerző 31 éves volt, amikor Michel Vaucaire szövegíróval 1960 októberében Párizsban, a Boulevard Lannes-ban bekopogtatott Franciaország talán legismertebb énekesnőjéhez, Edith Piafhoz. Háromszor kellett eljátszania dalt, mire a világhírű előadó igent mondott.

Edith Piaf a Non, Je ne Regrette Rien dallal körbejárta a világot, a lemezt, amelyen szerepelt, rövid idő alatt 800 000 példányban adták el, hét hetet töltött a francia slágerlisták élén, és minden idők egyik legismertebb francia dala lett, amelyet legalább egy tucat nyelvre lefordítottak. – „Édesanyám szült engem, de Edith Piaf hozott a világra” – mondta Charles Dumont az AFP-nek egy 2015-ös interjúban.