- Készülünk a bértárgyalásokra

2024-11-20 06:00:00 CET

Bár gyakran elhangzik, hogy Magyarországon gyengék a szakszervezetek, néhány szervezet büszkén vallja: évről évre sikeres bértárgyalásokat folytat és vállalható megállapodásokat köt a munkáltatóval azokon a munkahelyeken, ahol van alapszervezet. A Vasas az egyik ilyen szakszervezet.

Persze szerencsésebb lenne ágazati kollektív szerződésekben megegyezni e bérekről, ám erre ma sem a munkáltatói, sem a munkavállalói oldal nem kész. Amíg ez nem változik, maradnia kell az országos minimálbérnek és a munkahelyi szintű egyezkedéseknek is.

Már 2025-re, a jövő évi béremelésre készülünk. Figyeljük a minimálbér egyeztetésről szóló híreket és a gazdasági helyzet alakulását. Ilyenkor különösen fontosak a munkáltatókról és munkáltatóktól érkező információk és megnyilvánulások. Az infláció mértéke mint irányadó szám gyakori érv a tárgyalások során is, ám azt le kell szögezni, hogy amikor a 20 százalékot meghaladó számokkal szembesültünk, akkor – ha nem is szívesen – de elfogadtuk, hogy a bérfejlesztések nem mozoghatnak teljes szinkronban az inflációval.

Most is ehhez tartjuk magunkat. Az alacsonyabbnak tűnő számoktól is távolságot kell tartani, nem csak a magas csúcsoktól. Az infláció mint kifogás nem lehet örök kibúvó a valódi béremelések alól. Akkor sem engedhetünk a méltányos béremelésből, amikor az egyeztetési időszakban a forint éppen kissé erősebb, bár ezzel a "fenyegetéssel" ismét nem kell szembenéznünk. Méltatlan lenne elvárni a dolgozóktól, hogy akkora emeléssel érjék be, amivel éppen csak meg lehet őrizni a reálbér értékét. Önmagában a megőrzés nem is lehet célja egyetlen szakszervezetnek sem, különösen a hazai gazdasági viszonyok között.

A miniszterelnök 2024. szeptember 30-án az országgyűlés előtt kijelentette: a gazdaság köszöni szépen, jól van. Nos, ha már itt tartunk: jobb, ha tudja a miniszterelnök úr, a munkavállalók többsége nincs jól.

Elsősorban a bérszínvonal miatt, ami nemcsak európai viszonylatban versenyképtelen, de a megélhetésre – pláne a jól létre – is kevés.

A jelenlegi gyakorlat szerint számos munkahelyen a jövedelmek összetétele több olyan "esetleges" elemet is tartalmaz, mint például a bónuszok és pótlékok. Ez bizonytalan, kiszámíthatatlan helyzetet teremt a munkavállalók számára. A Vasasok szerint az alkalmazottaknak nem volna szabad a vállalkozói lét kockázatait viselniük. A kiszámíthatóság és a méltányosság elengedhetetlen a munkavállalói elégedettség és a gazdasági stabilitás szempontjából is. A magas kockázatviselésnek, a kiszámíthatatlanságnak a méltányos és tisztességes mértékig csökkennie kell.

Mindenki számára szeretnénk érthetővé és világossá tenni, hogy a munkavállalók bérének vásárlóértéke közvetlen hatással van a gazdaságra, ami Orbán Viktor szerint „köszöni, jól van”. Legalábbis egyelőre. Ha a dolgozók nem képesek ugyanis megfelelő életszínvonalat fenntartani, az a helyi gazdaságra is negatív hatással lehet, hiszen a fogyasztás csökkenése a kisvállalkozásokat és a helyi szolgáltatókat is hátrányosan érinti. A kiskereskedelmi forgalom újabb és újabb siralmas adatai ezt napjainkban fájdalmasan aktuális kéréssé teszik. Tehát: amikor határozottan ragaszkodunk a bértárgyalásokon a méltányos és szükséges béremeléshez, nem "csupán" a dolgozók, de a teljes magyar gazdaság és társadalom érdekeit is képviseljük.

Mindezeket szem előtt tartva készülünk a bértárgyalásokra, és azt várjuk a dolgozóktól, hogy támogassanak bennünket közvetlenül a munkahelyeken, a helyi szervezetek tagjaiként.

A szerző a Vasas Szakszervezet alelnöke.

