- Semmi nem drága

Fidesz;Velence;óvoda;pályázati pénz;Pusztaszabolcs;

2024-11-20 06:00:00 CET

Szép napra ébredtek egy október végi reggelen Velence és Pusztaszabolcs lakosai. A két település közösen pályázott, nyertek, megújulhatnak végre az óvodák - hirdette ki büszkén négy, kivétel nélkül a Fidesz táborát erősítő férfi, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián vármegyei közgyűlési elnök, és két, idén megválasztott polgármester, Krausz György és Tüke László. Kissé talán mérsékli a helyiek örömét, hogy a jó hírre két évet kellett várniuk, hiszen a pályázaton a 2022-es dátum szerepel. Ha ennél is tovább kutatnak az emlékeik között, akkor meg végképp megkeseredhet a szájuk. Eszükbe juthat az, amiről a 24.hu is beszámolt: a tendert még a független polgármester, a Simonné Zsuffa Erzsébet vezette Pusztaszabolcs nyújtotta be, ám a többször, hivatalos helyeken megdicsért anyag két évig fiókban hevert.

Azóta viszont volt egy választás Magyarországon. A Fő utcai, a Meseliget, a Zsiráf és a Manóvár nevű intézmények óvodásai erről mit sem tudnak, de a szép új ajtókat és a színes tetőcserepeket biztos észreveszik majd, ahogy talán azt is, hogy a szigetelésnek köszönhetően melegebb lesz a csoportszobákban. Mondhatjuk erre az egészre azt, hogy bár arcátlanság, ami a kulisszák mögött zajlott, de a két Fejér megyei városkában legalább nem fa nélküli lombkorona sétány, vagy arasznyi kilátó épül pályázati pénzből, hanem valami értelmes dologra költik azt. Ám közben a fülünkben cseng Simonné valószínűleg költőinek szánt kérdése, amikor azon gondolkodott hangosan: így, hogy az ő városukra eső, két éve 250 milliósra becsült felújítási összeg már valószínűleg nem futja majd a munkálatokat, vajon a fideszeseknek megért-e ennyit a politikai bosszú.

Másfél évtizede rendszerint megtapasztaljuk: nincs az az ár, ami meg ne érné nekik a céljaik érdekében.