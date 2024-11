- Bodoky Tamás: A Szuverenitásvédemi Hivatal kémregények szintjén vádaskodik

Átlátszó;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2024-11-20 05:30:00 CET

Bodoky Tamás megjegyezte, az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy peres úton lehet csak elégtételt venni. Kérdés, mikor lesz ennek eredménye, de így tudják a legjobban kifejezni, mennyire nem értenek egyet, és kikérik maguknak a hivatal által megfogalmazott állításokat. Szerinte egyébként vagy a Szuverenitásvédelmi Hivatal beszél ostobaságokat, vagy a titkosszolgálat inkompetens, amiért tizennégy éven át hagyott működni egy ilyen „veszélyes hírszerző központot” Magyarországon, mint az Átlátszó.

A főszerkesztő beszélt arról is, benne volt a levegőben, hogy célkeresztbe kerülhetnek, mivel tavaly január óta a Civil Összefogás Fórum (CÖF) több sajtótájékoztatót tartott, ahol gyakorlatilag elhangoztak azok a vádak, amelyeket most megismétel a Lánczi Tamás vezette szervezet. Azt pedig ő maga is szeretné tudni, kinek és milyen károkat okoztak működésükkel. – Azt értem, hogy korrupt politikusoknak esetleg károkat okoztunk azzal, hogy ilyen-olyan bizniszeket kinyomoztunk és nyilvánosságra hoztunk, de az Magyarországnak inkább hasznára vált, semmint kárt okozott volna – fűzte hozzá. A hivatal róluk szóló jelentését egy kémregényhez hasonlította, semmiféle jelentősége nem volt, válaszolnak-e a megkeresésre, avagy sem. Egy előre elkészített verdikthez próbáltak lefolytatni egy látszatvizsgálatot, miközben az egész írás színvonala az ötvenes évek világát idézi, az imperialista ügynökök és jugoszláv békaemberek szintjén mozog – mondta Bodoky Tamás.